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تستضيف العاصمة التايلندية بانكوك، الخميس 19 تشرين الثاني، حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لعام 2026، لتكريم أبرز اللاعبين والمدربين والاتحادات الذين تألقوا خلال موسم 2025-2026.وتنطلق مراسم الحفل عند الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت ، على مسرح "أكسرا ثياتر كينغ باور"، في النسخة الثلاثين من الجوائز، التي تشمل 19 فئة مختلفة.وتتجه الأنظار إلى جائزة أفضل لاعب في آسيا، التي يتنافس عليها السعوديان سالم الدوسري، نجم الهلال، وفراس البريكان، مهاجم الأهلي، إلى جانب الحارس علي رضا بيرانفاند.ويسعى الدوسري إلى تحقيق إنجاز تاريخي، إذ سيصبح أول لاعب يتوج بالجائزة ثلاث مرات في حال فوزه، بعدما حصدها عامي 2022 و2025.وفي فئة أفضل لاعبة، تتنافس الأسترالية هولي ماكنمارا مع الشمالية كيم كيونغ يونغ والكورية الجنوبية كيم هاي-ري.كما تشمل الجوائز أفضل مدرب ومدربة، وأفضل لاعب لكرة الصالات، إلى جانب تكريم الاتحادات الوطنية والإقليمية المتميزة، فيما سيُعلن عن الفائزين بجوائز أفضل اللاعبين الشباب والمحترفين الآسيويين خارج القارة، على أن تُسلّم جوائزهم لاحقاً.ومن المقرر نقل الحفل عبر القناة الإخبارية لشبكة "بي إن سبورتس"، إضافة إلى قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على يوتيوب.