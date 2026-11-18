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كشف المدافع الألماني أنطونيو روديغر عن تفاصيل علاقته بمدرب ، وتحدث عن مستقبله مع النادي الإسباني، مؤكداً أن غياب الفريق عن منصات التتويج خلال الموسمين الماضيين كان أمراً صعباً.وقال روديغر، في مقابلة مع صحيفة "ذا أتلتيك"، إن مورينيو لعب دوراً أساسياً في قراره الاستمرار مع ، بعدما أبلغه النادي برغبة المدرب في بقائه. وأوضح أن مورينيو حاول التعاقد معه في مناسبات سابقة، قبل أن يجتمعا أخيراً في .وأشاد المدافع الألماني بشخصية مورينيو، مشيراً إلى أنه يجمع بين المرح داخل غرفة الملابس والانضباط الصارم في الملعب، ويعرف كيفية التعامل مع النجوم وبناء فريق قادر على المنافسة.ودافع روديغر عن زميليه وفينيسيوس في مواجهة الانتقادات الجماهيرية، معتبراً أن مطالبة مبابي بأداء أدوار دفاعية إضافية تتجاهل مساهماته التهديفية، فيما أكد حاجة الفريق إلى استعادة فينيسيوس أفضل مستوياته.وتطرق إلى معاناته السابقة مع الإصابات، كاشفاً أنه اضطر أحياناً إلى تناول المسكنات لمواصلة اللعب، قبل أن تتحسن حالته بعد خضوعه لعلاج متخصص.وفي حديثه عن إيمانه، قال روديغر: "أنا أؤمن بالله، والله يمنح أصعب المهام لأقوى جنوده"، مؤكداً أن الصعوبات التي واجهها لم تدفعه إلى الاستسلام.أما بشأن مستقبله، فأوضح اللاعب البالغ 33 عاماً، الذي ينتهي عقده في حزيران المقبل، أن تركيزه الحالي ينصب على تحقيق الألقاب مع ريال مدريد، بعيداً عن الانشغال بمصيره بعد نهاية الموسم.وكان روديغر قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي في أيلول الماضي، بعد خوض 86 مباراة مع المنتخب الألماني، مفسحاً المجال أمام جيل جديد من اللاعبين.