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بعيداً عن عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يمتلك مؤسس شركة "إنفيديا" جنسن هوانغ تاريخاً رياضياً للكثيرين، بدأ مع تنس الطاولة وامتد إلى السباحة واللياقة البدنية، وصولاً إلى حصوله على الحزام الأسود الشرفي في الجودو.وبرز هوانغ في رياضة تنس الطاولة خلال مراهقته، بعدما أحرز المركز الثالث في منافسات زوجي الناشئين ببطولة أميركا المفتوحة عام 1978، عندما كان يبلغ 15 عاماً، ما دفع مجلة "سبورتس إيلوستريتد" إلى تسليط الضوء على موهبته.ولتمويل مشاركاته في البطولات، عمل هوانغ في وظائف بسيطة، بينها تنظيف أرضيات إحدى الصالات الرياضية والعمل في مطاعم "دينيز"، قبل أن يتجه لاحقاً إلى عالم التكنولوجيا.ولم يقتصر اهتمامه الرياضي على تنس الطاولة، إذ مارس السباحة وواصل الاهتمام بتمارين اللياقة البدنية، كما شارك ضيف شرف في افتتاح مباريات للبيسبول في وتايوان وكوريا الجنوبية.وفي تشرين الأول الماضي، منحه للجودو الحزام الأسود الشرفي خلال حفل في كازاخستان، تقديراً لإسهاماته في التكنولوجيا والابتكار، وليس لإنجازاته في الفنون القتالية.ويعود الاهتمام بحياة هوانغ الشخصية بعد إعلان استقالته من منصب الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" في 12 تشرين الثاني الجاري، على خلفية تقارير عن علاقات شخصية أثارت جدلاً واسعاً، فيما تتواصل الدعوات لإعادته إلى قيادة الشركة رغم تحفظ مجلس إدارتها.