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لم تعد رئاسة أندية كرة القدم حكراً على الرياضيين ورجال الأعمال، إذ شهدت الملاعب الأوروبية وصول عدد من نجوم الغناء والسينما والإعلام إلى قيادة أندية عريقة، مستفيدين من شهرتهم وخبراتهم في الإدارة والتسويق.وكان أحدث هؤلاء الألماني فيليب ميرتنز (48 عاماً)، الذي انتُخب رئيساً لنادي فيردر بريمن، بعدما عُرف خلال تسعينيات القرن الماضي عضواً في فرقة "فيرست لوف" الغنائية.ومن أبرز الأمثلة الراحل سيلفيو برلسكوني، الذي بدأ مسيرته مغنياً على متن السفن السياحية، قبل أن يؤسس إمبراطورية إعلامية ويتولى رئاسة ميلان، محولاً النادي إلى أحد أبرز الأندية الأوروبية وأكثرها تتويجاً بالألقاب.وفي إنجلترا، تولى المغني العالمي إلتون جون رئاسة واتفورد على فترتين، الأولى بين عامي 1976 و1987، والثانية بين 1997 و2002، وأسهم في صعود الفريق إلى الدرجة الأولى وتحقيق وصافة الدوري موسم 1982-1983.أما في ، فتولى المغني والممثل ورجل الأعمال برنار تابي رئاسة أولمبيك مارسيليا عام 1986، وقاده إلى التتويج بدوري أبطال عام 1993، قبل أن تنتهي مسيرته بفضيحة تلاعب بنتائج المباريات.وامتدت الظاهرة إلى عالم السينما، مع المنتج إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد، وأوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي، فضلاً عن الممثلين رايان رينولدز وروب ماكيلهيني، اللذين استحوذا على نادي ريكسهام الويلزي عام 2021، وساهما في تحويله إلى ظاهرة جماهيرية عالمية.وتعكس هذه التجارب تنامي دور الشهرة والإعلام والتسويق في إدارة كرة القدم الحديثة، بعدما أصبحت الأندية مشاريع رياضية واستثمارية وترفيهية تتجاوز حدود الملاعب.