بات المهاجم الأميركي الشاب جوليان هول أحد الأسماء اللافتة في سوق الانتقالات، بعدما جذب اهتمام مجموعة من الأندية الأوروبية الكبرى بفضل مستوياته مع ريد بولز، في موسم شهد تطوراً واضحاً في أرقامه ودوره داخل الفريق الأول.

وبحسب موقع "Goal"، تتزايد التحركات الأوروبية لمتابعة اللاعب البالغ 18 عاماً، مع اهتمام أندية من إنكلترا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، في وقت يسعى فيه النادي الأميركي إلى الاحتفاظ بأحد أبرز مواهبه الصاعدة.

ويبرز ضمن الأندية المهتمة ولايبزيغ ونيوكاسل ، إلى جانب أندية أخرى تراقب تطوره، فيما تشير تقارير سوق الانتقالات إلى وجود استفسارات فعلية بشأن إمكانية ضمه، من دون الإعلان عن عرض رسمي حُسمت تفاصيله.

أرقام لافتة في الدوري الأميركي

فرض هول نفسه تدريجياً في تشكيلة نيويورك ريد بولز، بعدما سجل أهدافاً وصنع فرصاً خلال مشاركاته في الدوري الأميركي، وأظهر قدرة على اللعب كمهاجم في مركز رأس الحربة.

وسجل اللاعب إنجازاً لافتاً في أيار الماضي، عندما أحرز الأهداف الثلاثة لفريقه في الفوز على كولومبوس كرو بنتيجة 3-2، ليصبح أصغر لاعب يسجل ثلاثية في تاريخ الدوري الأميركي، بعمر 18 عاماً و50 يوماً.

كما شارك في مباراة كل النجوم للدوري الأميركي، وحصل على فرصة لإظهار إمكاناته أمام مجموعة من أبرز لاعبي المسابقة.

عقد جديد لا يوقف الاهتمام

وفي آب الماضي، وقّع هول عقداً جديداً يمتد أربعة أعوام مع نيويورك ريد بولز، وقد يمتد ارتباطه بالنادي حتى موسم 2029-2030. وجاء الاتفاق بعدما أصبح لاعباً أساسياً في الفريق، وسجل 12 هدفاً في مختلف المسابقات وفق الأرقام التي أعلنها النادي عند تمديد عقده.

لكن العقد الجديد لم ينهِ اهتمام الأندية الأوروبية، بل منح النادي الأميركي موقعاً تفاوضياً أقوى، إذ لم يعد مضطراً إلى التعجل في بيع اللاعب، خصوصاً أنه يشكل عنصراً مهماً في خطه الهجومي.

وتشير التقارير إلى أن هول يحظى باهتمام أندية تسعى إلى استقطاب المواهب الشابة وتطويرها، مستفيدة من صغر سنه وقدرته على اكتساب الخبرة قبل الانتقال إلى مستويات أعلى من المنافسة.

أم بولندا؟

ولا يقتصر مستقبل هول على مسيرته مع الأندية، إذ يملك أيضاً خياراً دولياً بين الولايات المتحدة وبولندا، وقد مثّل المنتخب الأميركي في الفئات العمرية المختلفة.

ولم يحسم اللاعب بعد بصورة نهائية مستقبله الدولي على مستوى المنتخب الأول، ما يضيف بعداً آخر إلى متابعة مسيرته، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى خطوته المقبلة، وما إذا كان سيواصل تطوره في الدوري الأميركي أم ينتقل إلى أحد الدوريات الأوروبية الكبرى.