وجّه اللاعب الأوكراني ميخايلو مودريك انتقادات حادة إلى إدارة منتخب بلاده والاتحاد الأوكراني لكرة القدم، محمّلاً الأجواء داخل المنتخب مسؤولية أزمة المنشطات التي أبعدته عن الملاعب لنحو 20 شهراً، وكشف أنه أنفق ملايين الجنيهات الإسترلينية على معركته القانونية خلال فترة إيقافه.

وفي مقابلة مع قناة "Guest of Gordon" على يوتيوب، قال مودريك، المعار حالياً من تشيلسي إلى توتنهام، إنه يعتقد أن مادة الميلدونيوم المحظورة دخلت إلى جسمه خلال وجوده مع المنتخب الوطني في تشرين الأول 2024.

وعندما سُئل عمّن يحمّله مسؤولية غيابه ، أشار إلى الأجواء المحيطة بالمنتخب الأوكراني، مؤكداً أنه لم يسمع سابقاً بهذه المادة، وأنها تُستخدم في بعض دول الشرقية، مضيفاً أنه لم يكن بإمكانها الوصول إلى جسمه خلال وجوده في إنكلترا، بحسب اعتقاده.

وقال رداً على سؤال مباشر عمّا إذا كان يحمّل المنتخب المسؤولية: "نعم، بالتأكيد"، مضيفاً أن ما حدث داخل المنتخب "لم يكن ينبغي أن يحصل أبداً".

اتهامات لاتحاد وشيفتشينكو

ولم تقتصر انتقادات مودريك على الأجواء داخل المنتخب، بل اتهم الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، ورئيسه أندري شيفتشينكو، بعدم تقديم الدعم الكافي له خلال الأزمة.

وقال إن المسؤولين "تظاهروا بالمساعدة"، لكنهم في الواقع لم يقدموا له العون، بل تسببوا بمزيد من المشكلات، مضيفاً: "عندما كنا بحاجة إلى المساعدة أكثر من أي وقت مضى، أداروا ظهورهم لنا".

كما أشار إلى أن طريقة تعامل الاتحاد مع القضية وتسريب معلومات عنها زادت من صعوبة وضعه، معتبراً أن اللاعب لا يستطيع في مثل هذه الظروف الاعتماد إلا على نفسه.

ولم يرد في التقرير موقف رسمي جديد من الاتحاد الأوكراني على اتهامات اللاعب، فيما كانت المؤسسة قد قالت في وقت سابق إنها على تواصل مع محاميه.

ملايين الجنيهات ومعاناة نفسية

وكشف مودريك أنه أنفق "ملايين الجنيهات" على أتعاب المحامين واستئجار الملاعب والعلاج الطبيعي الخاص والمدربين، خلال فترة لم يكن يستطيع فيها الاستفادة من مرافق تشيلسي التدريبية، رغم استمرار النادي في دفع راتبه.

ووصف لحظة إبلاغه بنتيجة الفحص الإيجابية بأنها كانت صدمة غير متوقعة، موضحاً أنه كان شديد الحرص على نظامه الغذائي وكل ما يدخل جسمه، وكان يستعين باختصاصي تغذية وطاهٍ.

كما تحدث عن الأثر النفسي للإيقاف، قائلاً إنه مرّ بفترة صعبة للغاية، وبكى ولجأ إلى الكحول بعد تلقيه الخبر، لكنه لم يفقد إيمانه بإمكانية العودة إلى كرة القدم الاحترافية.

من الإيقاف إلى توتنهام

وكان مودريك قد أوقف احتياطياً في كانون الأول 2024 بعد ظهور مادة الميلدونيوم المحظورة في عينة أخذت منه خلال فحص خارج المنافسات في تشرين الأول من العام نفسه. وفرض الاتحاد الإنكليزي عليه لاحقاً عقوبة إيقاف لأربع سنوات، قبل أن يتوصل في 2026 إلى اتفاق مع اللاعب والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لتسوية القضية، بحيث احتُسبت فترة الإيقاف التي قضاها بالفعل، وأصبح مؤهلاً للعودة إلى المنافسات.

وقبل انتهاء فترة إيقافه، كان مودريك قد استأنف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي، فيما أشار الاتحاد الإنكليزي إلى أن تعديلات لاحقة على المعايير الفنية الخاصة برصد الميلدونيوم كانت ستعني عدم الإبلاغ عن التركيز الموجود في عينته لو أُجري الفحص وفق المعايير الجديدة.

وبعد عودته إلى الملاعب، انتقل اللاعب إلى توتنهام على سبيل الإعارة لموسم واحد، حيث reunited مع مدربه السابق في شاختار دونيتسك روبرتو دي زيربي.

وقال مودريك إن مدرب تشيلسي ألونسو أبلغه بأن الانتقال إلى نادٍ آخر سيمنحه فرصة المشاركة واستعادة مستواه، مؤكداً أنه لا يزال ضمن حسابات النادي اللندني للمستقبل.