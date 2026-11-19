استعاد فريق لقب بطولة لكرة اليد لعام 2026، بفوزه على الصداقة 35-29 في المباراة الثانية من السلسلة النهائية، على ملعب مجمع الرئيس إميل الرياضي العسكري في مار روكز بالدكوانة.

وحسم الجيش السلسلة بنتيجة 2-0، بعدما فاز بالمواجهة الأولى 26-22، ليعود إلى التتويج للمرة الأولى منذ عام 1998، حين أحرز اللقب على حساب الصداقة أيضاً.

وتصدّر أنيس الرديسي مسجّلي الجيش والمباراة برصيد 11 هدفاً، تلاه مواطنه نزار دمق بعشرة أهداف، ثم محمود الحاج سليمان بتسعة. ولدى الصداقة، كان المصري عمرو كالولا الأبرز بستة أهداف.

وفي ختام اللقاء، تسلّم قائد فريق الجيش الزهر كأس البطولة، فيما نال الصداقة كأس المركز الثاني. وحلّ نادي 1875 ثالثاً بعد فوزه على الشباب حارة 26-27.