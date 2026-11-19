دخل الجناح كارلوس فوربس دائرة اهتمام عدد من أندية الدوري الإنكليزي الممتاز، مع اقتراب فتح سوق الانتقالات الشتوية، بعدما لفت الأنظار بأدائه مع كلوب بروج البلجيكي، وعزّز حضوره بتسجيل هدف الفوز لمنتخب بلاده أمام ويلز في الأمم الأوروبية.

وبحسب تقارير صحافية، يتقدم أستون فيلا قائمة الأندية المهتمة بضم اللاعب البالغ 22 عاماً، فيما تتابع أندية نيوكاسل يونايتد وبرايتون وإيفرتون وبرنتفورد تطوره، وتدرس إمكانية التحرك للتعاقد معه في كانون الثاني المقبل.

وجاء الاهتمام المتزايد بفوربس بعد ظهوره اللافت مع البرتغال، إذ دخل بديلاً أمام ويلز وسجل هدف الانتصار بنتيجة 3-2، في أول أهدافه الدولية مع المنتخب الأول. كما ارتدى القميص رقم 7 الذي ارتبط لسنوات طويلة بالنجم ، ليكون أول لاعب يحمل الرقم بعد اعتزال الأخير دولياً.

وعلى مستوى الأندية، بدأ فوربس الموسم بصورة قوية مع كلوب بروج، مسجلاً ثلاثة أهداف وخمس تمريرات حاسمة في أول عشر مباريات له بالدوري البلجيكي، وفق الأرقام التي أوردتها التقارير عن أدائه. وتبرز سرعته وقدرته على اختراق الدفاعات وصناعة الفرص من بين أبرز العوامل التي جذبت اهتمام الأندية .

ولا يُعد اللاعب غريباً عن الإنكليزية، إذ تدرّج في قبل انتقاله إلى أياكس عام 2023، ثم خاض تجربة إعارة مع وولفرهامبتون خلال موسم 2024-2025، قبل انضمامه إلى كلوب بروج في صيف 2025.

وتُظهر تجربته السابقة في إنكلترا أنه سبق أن خاض أجواء الدوري الممتاز، وإن لم تكن فترة إعارته مع وولفرهامبتون كافية لإبراز كامل إمكاناته. أما انتقاله إلى بلجيكا، فقد أتاح له مساحة أكبر للمشاركة والتطور، وهو ما انعكس على أرقامه ومستواه خلال الموسم الحالي.

ومع اقتراب نافذة الانتقالات الشتوية، تدرس الأندية المهتمة مدى إمكانية إتمام الصفقة، فيما يبقى موقف كلوب بروج من التخلي عن أحد لاعبيه المؤثرين في منتصف الموسم عاملاً أساسياً في تحديد وجهة فوربس المقبلة. وحتى الآن، لا تشير التقارير إلى تقديم عرض رسمي أو التوصل إلى اتفاق مع أي نادٍ. (Goal)