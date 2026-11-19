أنهى منتخب مشاركته في بطولة البصرة الدولية الودية بتعادلين سلبيين أمام وفلسطين، فلم تهتز شباكه في المباراتين، لكنه لم ينجح في التسجيل أيضاً. وتلخص هذه الحصيلة المرحلة التي يمر بها المنتخب تحت قيادة المدرب مجيد بوقرة، إذ ظهر تحسن واضح في التنظيم الدفاعي، بينما لا يزال الهجوم عاجزاً عن صناعة الفارق، قبل أقل من عام على انطلاق تصفيات 2030 في أيلول 2027.

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وكان المنتخب قد قدم أمام العراق، المشارك في كأس العالم الصيف الماضي، أداءً متوازناً، وأتيحت له فرص عدة بينها تسديدة لليوناردو ارتطمت بالعارضة. أما أمام ، فقد فرض المنافس أفضليته في معظم فترات اللقاء، وكانت هجمات لبنان قليلة، فيما أنقذ الحارس مصطفى مطر مرماه من فرص عدة. وغاب عن هذه المباراة شاهين وجيمي قازان، فبدأ بوقرة بالثنائي حسين شكرون وسامي مرهج. وهذا التعادل السلبي الرابع توالياً بين المنتخبين.

وتكشف الأرقام حجم المشكلة الهجومية، فمنذ تولي بوقرة المهمة في كانون الثاني، خاض المنتخب خمس مباريات دولية، فاز في واحدة وتعادل في اثنتين وخسر اثنتين. وسجل خلالها سبعة أهداف، ستة منها في الفوز على جزر المالديف 6-0. أما أمام المنتخبات الأقوى، اليمن وقيرغيزستان والعراق وفلسطين، فلم يسجل سوى هدف واحد في أربع مباريات، كان أمام قيرغيزستان التي فازت 3-1. ويعني ذلك أن المنتخب لا يزال يفتقد القدرة على التسجيل عندما يواجه خصماً منظماً، وهي العقدة التي كلفته التأهل إلى كأس 2027، عندما خسر أمام اليمن 0-2 في مباراة كان التعادل يكفيه فيها.

ولا تبدو المشكلة مرتبطة بنقص الأسماء، فقد عزز بوقرة صفوفه بلاعبين محترفين في الخارج، أبرزهم رضا خضرة لاعب قره باغ الأذربيجاني، وليوناردو شاهين وسامي مرهج وحسين شكرون. وأشاد مدرب فلسطين إيهاب أبو جزر بالهوية الجديدة للمنتخب اللبناني بعد استقطاب هؤلاء اللاعبين. لكن المشكلة تبدو في غياب الانسجام وآليات صناعة الفرص، فالمحترفون انضموا حديثاً، وكثير منهم لم يلعب مع زملائه سوى أيام قليلة، فيما لا يزال الأسلوب يقوم أساساً على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.

وكان بوقرة نفسه واضحاً في تشخيص المرحلة، إذ أبدى رضاه عن الروح القتالية والحفاظ على نظافة الشباك في مباراتين، مؤكداً أن العمل المقبل سيتركز على الجانب الهجومي. كما أشار إلى أنه فضّل المشاركة في البصرة على دعوتين من وتايلاند، بهدف مواجهة منتخبات أقوى تمنح اللاعبين الشباب احتكاكاً حقيقياً.

ويبقى الوقت عاملاً حاسماً، فأمام بوقرة أقل من عام لتحويل منتخب يجيد الدفاع إلى منتخب قادر على حسم المباريات. وإذا لم ينجح في إيجاد صيغة هجومية تستفيد من المحترفين الجدد، فإن الصلابة الدفاعية وحدها لن تكون كافية في تصفيات تتطلب الفوز لا مجرد تجنب الخسارة.