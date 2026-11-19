تحمل مواجهة سيلتا فيغو وريال ، المقررة السبت على ملعب "سانتياغو برنابيو"، صلة خاصة بالنادي الملكي بالنسبة إلى ثلاثة لاعبين ومدرب الفريق الغاليثي كلاوديو خيرالديس، إذ سبق للأربعة أن مرّوا في مراحل مختلفة عبر ، قبل أن تتباعد مساراتهم في .

ويُعد ماركوس ألونسو أحد أبرز الأسماء في هذه المجموعة، بعدما نشأ في أكاديمية مدريد، قبل أن يخوض أول ظهور له مع الفريق الأول في 4 نيسان 2010، خلال مواجهة أمام راسينغ سانتاندير. ولم تكن تلك المشاركة سوى ظهوره الوحيد مع الفريق الأول، لكنها شكّلت بداية مسيرته الاحترافية التي امتدت لأكثر من 16 عاماً.

أما أليكس فِيباس، فقد قضى مرحلتين مع فريق ريال مدريد كاستيا، بعدما تدرج في أكاديمية النادي، قبل أن ينتقل إلى مسار احترافي شمل أندية ريال سرقسطة وألباسيتي ومايوركا ومالاغا وإلتشي، وصولاً إلى سيلتا فيغو.

خافي رويدا... وريال مدريد يحتفظ بحصته

وتتشابه مسيرة خافي رويدا مع تجربة فِيباس في بداياتها، إذ انضم إلى أكاديمية ريال مدريد في مرحلة الشباب، ومرّ بمختلف الفئات العمرية وصولاً إلى فريق كاستيا. ولا يزال النادي الملكي يحتفظ بنسبة 50% من حقوق اللاعب، الذي جدّد عقده مع سيلتا فيغو مؤخراً.

وكان رويدا قد وصل إلى ريال مدريد قادماً من ملقة، وخاض مباريات في الشباب ، قبل أن يتجه إلى تجارب إعارة مع سان سيباستيان دي لوس رييس ومورسيا، ثم يغادر النادي في عام 2023 متوجهاً إلى فيغو.

خيرالديس... سبع سنوات في أكاديمية الملكي

ولا تقتصر الخلفية المدريدية على اللاعبين، إذ أمضى المدرب كلاوديو خيرالديس سبع سنوات في أكاديمية ريال مدريد، منذ انضمامه إليها عام 2001، عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، قبل أن يصل إلى فريق ريال مدريد C، من دون أن يخوض مباراة مع الفريق الأول.

وخلال تلك الفترة، تزامن وجوده في أكاديمية النادي مع لاعبين مثل خوان ماتا وغرانيرو وخوسيه كاييخون وأدان، الذين تدرجوا بدورهم في الفئات الشبابية لريال مدريد.

وبذلك، تجمع مواجهة السبت بين أربعة أسماء في سيلتا فيغو سبق أن ارتبطت مساراتها بالنادي الملكي خلال سنوات التكوين، وإن كانت تجاربهم ومساراتهم اللاحقة قد أخذتهم إلى محطات مختلفة في كرة القدم والأوروبية. (ماركا)