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ويأتي تجديد عقد تشواميني في إطار خطة للحفاظ على العناصر الأساسية التي يعول عليها في مشروعه للمواسم المقبلة، خصوصًا أن لاعب الوسط الفرنسي أصبح أحد الركائز المهمة في تشكيل الفريق، بفضل قدراته الدفاعية ودوره في تأمين وسط الملعب والمساهمة في بناء اللعب. واصل الإسباني تحركاته لتأمين مستقبل نجومه، بعدما أعلن التوصل إلى اتفاق مع لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني لتمديد عقده حتى 30 حزيران 2032، ليصبح ثاني لاعب يجدد ارتباطه بالنادي خلال يومين، عقب الإعلان عن تمديد عقد غولر حتى الموعد نفسه.ويأتي تجديد عقد تشواميني في إطار خطة للحفاظ على العناصر الأساسية التي يعول عليها في مشروعه للمواسم المقبلة، خصوصًا أن لاعب الوسط الفرنسي أصبح أحد الركائز المهمة في تشكيل الفريق، بفضل قدراته الدفاعية ودوره في تأمين وسط الملعب والمساهمة في بناء اللعب.

وكان ريال مدريد قد أعلن، يوم الأربعاء، تمديد عقد أردا غولر حتى 30 حزيران 2032، بعدما انضم اللاعب التركي إلى النادي في 2023 قادمًا من فنربخشة، ونجح في إثبات قدراته تدريجيًا حتى أصبح أحد العناصر المهمة في الفريق.



وخاض غولر 126 مباراة بقميص ريال مدريد، وتوج بخمسة ألقاب، هي ، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر ، والدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني، كما حصل في سبتمبر الماضي على جائزة أفضل لاعب صاعد في أبطال لموسم 2025-2026.

فيما انضم تشواميني إلى ريال مدريد في صيف 2022 قادمًا من موناكو الفرنسي، وخلال المواسم التي قضاها مع الفريق، خاض 205 مباريات في مختلف المسابقات، وتوج بثمانية ألقاب، وفقًا للأرقام الواردة في إعلان النادي.



وتضم قائمة ألقاب اللاعب الفرنسي مع الفريق الملكي دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، إلى جانب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني مرة واحدة لكل منها.



وعلى المستوى الدولي، خاض تشواميني 50 مباراة بقميص منتخب ، وتوج معه بلقب دوري الأمم الأوروبية عام 2021، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز لاعبي خط الوسط في جيله. (إرم نيوز)