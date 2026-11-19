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طالب المدرب الجديد لمانشستر ، الأرجنتيني بوكيتينو، لاعبيه بـ"عدم التفكير في النوم"، قبل المواجهة المرتقبة أمام ، الأحد، ضمن منافسات .ووصل بوكيتينو، البالغ من العمر 54 عاما، إلى ، الأربعاء، لبدء مهامه الجديدة مدربا للفريق.وفي أول مقابلة له بعد توليه المنصب، كشف المدرب الأرجنتيني عن توقعاته من لاعبيه، في ظل سعي الفريق للخروج من منطقة الهبوط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.وقال بوكيتينو في تصريحات للقناة الإعلامية الرسمية للنادي: "إنه لشرف كبير أن أكون مدربا لمانشستر يونايتد، وأعتقد أننا لا نستطيع إضاعة الوقت".وأضاف: "علينا أن نكون مستعدين للمنافسة . الآن ليس الوقت المناسب للتفكير في الراحة أو النوم".وتابع: "يجب أن نكون جاهزين، وأن نحضر كل شيء لضمان خوض المباراة في أفضل حالة ممكنة على ملعب ".