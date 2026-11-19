طالب المدرب الجديد لمانشستر يونايتد
، الأرجنتيني ماوريسيو
بوكيتينو، لاعبيه بـ"عدم التفكير في النوم"، قبل المواجهة المرتقبة أمام ليفربول
، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز
.
ووصل بوكيتينو، البالغ من العمر 54 عاما، إلى مانشستر
، الأربعاء، لبدء مهامه الجديدة مدربا للفريق.
وفي أول مقابلة له بعد توليه المنصب، كشف المدرب الأرجنتيني عن توقعاته من لاعبيه، في ظل سعي الفريق للخروج من منطقة الهبوط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
وقال بوكيتينو في تصريحات للقناة الإعلامية الرسمية للنادي: "إنه لشرف كبير أن أكون مدربا لمانشستر يونايتد، وأعتقد أننا لا نستطيع إضاعة الوقت".
وأضاف: "علينا أن نكون مستعدين للمنافسة يوم الأحد
. الآن ليس الوقت المناسب للتفكير في الراحة أو النوم".
وتابع: "يجب أن نكون جاهزين، وأن نحضر كل شيء لضمان خوض المباراة في أفضل حالة ممكنة على ملعب أنفيلد
".