أكد رئيس إنريكي سيريزو أن ملف تجديد عقد المدرب سيميوني لم يشهد أي تطور حتى الآن، نافياً وجود موقف محسوم داخل النادي سواء بالموافقة على التمديد أو رفضه.

وقال سيريزو، رداً على سؤال بشأن إمكانية تجديد عقد المدرب الأرجنتيني: "لا شيء، لا مع ولا ضد. كل شيء لا يزال كما هو"، وذلك خلال حضوره الأول لفيلم وثائقي في الخميس.

وينتهي عقد سيميوني مع أتلتيكو مدريد في 30 حزيران 2027، ولم يكشف عن أي خطوات أو مفاوضات جديدة بشأن تمديده.

وجاءت تصريحات سيريزو خلال حضوره عرض فيلم "Bien Hecho"، الذي يتناول قصة غارسيا باخاريس، وهو شخص يعاني من فقدان البصر والسمع، وتمكّن من تحويل الصعوبات إلى دافع لتحقيق تحديات استثنائية. والفيلم من إنتاج أتلتيكو مدريد وإخراج خافيير خيمينيز فاكيزيرو.

كما تحدث سيريزو عن طموحات الفريق هذا الموسم، مشيراً إلى أن المنافسة في ودوري أبطال وكأس صعبة، لكنه شدد على أن النادي يسعى إلى تحقيق أقصى ما يمكن، معتبراً أن الفوز بدوري أبطال أوروبا على ملعب أتلتيكو سيكون إنجازاً مثالياً.

، أشار قائد الفريق كوكي ريسوريكسيون إلى أهمية الفيلم، معتبراً أن قدرة الإنسان على تجاوز الصعوبات وعدم وضع حدود أمام طموحاته من الرسائل التي يحملها العمل.