أكد رئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو أن ملف تجديد عقد المدرب دييغو سيميوني لم يشهد أي تطور حتى الآن، نافياً وجود موقف محسوم داخل النادي سواء بالموافقة على التمديد أو رفضه.
وقال سيريزو، رداً على سؤال بشأن إمكانية تجديد عقد المدرب الأرجنتيني: "لا شيء، لا مع ولا ضد. كل شيء لا يزال كما هو"، وذلك خلال حضوره العرض الأول لفيلم وثائقي في مدريد الخميس.
وينتهي عقد سيميوني مع أتلتيكو مدريد في 30 حزيران 2027، ولم يكشف رئيس النادي عن أي خطوات أو مفاوضات جديدة بشأن تمديده.
وجاءت تصريحات سيريزو خلال حضوره عرض فيلم "Bien Hecho"، الذي يتناول قصة خافيير غارسيا باخاريس، وهو شخص يعاني من فقدان البصر والسمع، وتمكّن من تحويل الصعوبات إلى دافع لتحقيق تحديات استثنائية. والفيلم من إنتاج أتلتيكو مدريد وإخراج خافيير خيمينيز فاكيزيرو.
كما تحدث سيريزو عن طموحات الفريق هذا الموسم، مشيراً إلى أن المنافسة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس إسبانيا صعبة، لكنه شدد على أن النادي يسعى إلى تحقيق أقصى ما يمكن، معتبراً أن الفوز بدوري أبطال أوروبا على ملعب أتلتيكو سيكون إنجازاً مثالياً.
من جهته، أشار قائد الفريق كوكي ريسوريكسيون إلى أهمية الفيلم، معتبراً أن قدرة الإنسان على تجاوز الصعوبات وعدم وضع حدود أمام طموحاته من الرسائل التي يحملها العمل.