حسم الحارس البلجيكي مستقبله مع ، بعدما وقّع عقداً جديداً يمدّد بقاءه مع حتى حزيران 2028، وفق ما أورده موقع "Goal".

وبحسب التقرير، وضع توقيعه على الاتفاق خلال الأسبوع الحالي، بعدما توصّل الطرفان إلى تفاهم شفهي في أيلول الماضي. ويضيف العقد الجديد عاماً واحداً إلى ارتباط الحارس بالنادي، إذ كان عقده السابق ينتهي في حزيران 2027.

ويبلغ كورتوا 34 عاماً، ويشكّل تمديد عقده خطوة مهمة لريال في الحفاظ على حارسه الأساسي، من دون الحاجة إلى فتح مفاوضات جديدة بشأن مستقبله في الموسم المقبل.

ويأتي الاتفاق بعد تجديد النادي عقدي غولر وأوريلين تشواميني، فيما يُنتظر أن يعلن مدريد رسمياً عن تمديد عقد كورتوا خلال الأيام المقبلة.