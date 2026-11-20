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حسم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا مستقبله مع ريال مدريد، بعدما وقّع عقداً جديداً يمدّد بقاءه مع النادي الإسباني حتى حزيران 2028، وفق ما أورده موقع "Goal".
وبحسب التقرير، وضع كورتوا توقيعه على الاتفاق خلال الأسبوع الحالي، بعدما توصّل الطرفان إلى تفاهم شفهي في أيلول الماضي. ويضيف العقد الجديد عاماً واحداً إلى ارتباط الحارس بالنادي، إذ كان عقده السابق ينتهي في حزيران 2027.
ويبلغ كورتوا 34 عاماً، ويشكّل تمديد عقده خطوة مهمة لريال مدريد في الحفاظ على حارسه الأساسي، من دون الحاجة إلى فتح مفاوضات جديدة بشأن مستقبله في الموسم المقبل.
ويأتي الاتفاق بعد تجديد النادي عقدي أردا غولر وأوريلين تشواميني، فيما يُنتظر أن يعلن ريال مدريد رسمياً عن تمديد عقد كورتوا خلال الأيام المقبلة.