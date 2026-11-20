

Advertisement

وبحسب ما ذكرته صحيفة "Takvim" ، فإن إدارة طرابزون سبور قد تدرس العروض المقدمة للمهاجم النيجيري، خاصة إذا وصل عرض مالي كبير من أحد الأندية ، رغم عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن رحيله حتى الآن. عاد اسم النيجيري بول أونواتشو، مهاجم طرابزون سبور ، إلى دائرة اهتمامات سوق الانتقالات، مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، في ظل وجود احتمالات بشأن مستقبله مع الفريق.وبحسب ما ذكرته صحيفة "Takvim" ، فإن إدارة طرابزون سبور قد تدرس العروض المقدمة للمهاجم النيجيري، خاصة إذا وصل عرض مالي كبير من أحد الأندية ، رغم عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن رحيله حتى الآن.

وكان أونواتشو قد ارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما أشارت تقارير صحفية إلى تلقيه عرضا بقيمة 20 مليون ، مع وجود اهتمام من ناديي الهلال والأهلي.



ويأتي الحديث عن مستقبل المهاجم النيجيري بالتزامن مع رغبة طرابزون سبور في تعزيز خط هجومه، حيث ارتبط اسم البرازيلي ريتشارليسون، لاعب توتنهام الإنجليزي، بالانتقال إلى الفريق خلال يناير المقبل.



ولم يقدم أونواتشو، البالغ من العمر 32 عاما، نفس المعدلات التهديفية التي ظهر بها خلال الموسم الماضي، إذ سجل هدفين وصنع هدفا واحدًا خلال 9 مباريات في الدوري التركي الممتاز بموسم 2026-2027.