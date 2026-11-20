Advertisement

رفض مدرب ، جوزيه مورينيو، ضمان عودة فينيسيوس جونيور إلى التشكيلة الأساسية، رغم انتهاء عقوبة إيقافه لأربع مباريات، وذلك قبل مواجهة سيلتا فيغو، السبت، ضمن منافسات .وكان فينيسيوس قد تعرّض للإيقاف إثر طرده خلال مواجهة فياريال في تشرين الأول الماضي، بعدما شدّ شعر أحد لاعبي الفريق المنافس، في وقت أثار فيه مستواه المتراجع انتقادات واسعة، خصوصاً أنه سجّل هدفاً واحداً فقط خلال 12 مباراة معوزادت نتائج خلال غياب اللاعب من صعوبة موقفه، بعدما حقق الفريق أربعة انتصارات متتالية، بينها الفوز على في مباراة الكلاسيكو.ورغم تألق فينيسيوس مع المنتخب البرازيلي خلال فترة التوقف الدولي، وتسجيله خمسة أهداف في مباراتين، شدّد مورينيو على أن المشاركة الأساسية ليست حقاً مكتسباً لأي لاعب.وقال المدرب البرتغالي: "إنه لاعب استثنائي، نحبه ونحتاج إليه، لكن لا يوجد لاعبون يتمتعون بامتيازات داخل الفريق، ولا أحد يضمن مكانه في التشكيلة الأساسية".وأضاف أن فينيسيوس قادر على صناعة الفارق خلال المرحلة المقبلة، مع دخول الموسم فترة حاسمة في الدوري الإسباني ودوري أبطال ، مؤكداً أن اللاعب يحظى بمحبة زملائه داخل غرفة الملابس.ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر برشلونة، فيما يسعى إلى مواصلة انتصاراته أمام سيلتا فيغو، وسط ترقّب لمصير مشاركة فينيسيوس أساسياً.