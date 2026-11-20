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أعلن الاتحاد البولندي ، الجمعة، إيقاف 10 لاعبين ينشطون في الدرجة الثالثة والدرجات الأدنى، للاشتباه في تورطهم بالتلاعب بنتائج المباريات، من دون تحديد مدة الإيقاف.وأوضح الاتحاد، في بيان، أن حالات التلاعب المشتبه بها كُشفت باستخدام برامج متخصصة لرصد أنشطة المراهنات المشبوهة، مشيراً إلى إحالة ملفات اللاعبين إلى اللجنة التأديبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.ويعتمد الاتحاد البولندي، منذ 2023، على خدمات شركة "سبورترادار" المتخصصة في مراقبة أنشطة المراهنات، ضمن جهود مكافحة التلاعب بنتائج المباريات.وكشف الاتحاد أنه تابع شبهات تتعلق بالتلاعب بنتائج 29 مباراة في مسابقات الدرجات الأولى حتى الرابعة، إضافة إلى مباراة في للسيدات.وكان الاتحاد قد فتح تحقيقات سابقة بشأن مباريات ودية مشبوهة، بالتعاون مع وحدة النزاهة التابعة للاتحاد لكرة القدم "يويفا"، في إطار مساعيه للحد من التلاعب وضمان نزاهة المنافسات.