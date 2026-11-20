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(الجزيرة)

لم تعد مجرد رياضة يتابعها الملايين حول العالم، بل تحولت إلى صناعة ضخمة تتداخل فيها السياسة والاقتصاد والهوية، حتى باتت الملاعب تؤدي أدواراً اجتماعية تشبه تلك التي أدتها حلبات المصارعة في الإمبراطورية الرومانية.وفي تقرير تحليلي بعنوان "لاهوت الترفيه"، تناول الكاتب حاتم الهرش التحولات التي جعلت كرة القدم جزءاً من منظومة اقتصادية وثقافية تتجاوز حدود المنافسة الرياضية، مستنداً إلى أفكار عدد من الفلاسفة وعلماء الاجتماع.ويستعيد التقرير مفهوم "الخبز والسيرك" الذي استخدمه حكام روما القديمة، حيث كانت تُنظّم العروض والمنافسات الجماهيرية لتسلية السكان وصرف اهتمامهم عن الأزمات السياسية والاجتماعية.ويرى الكاتب أن كرة القدم ومنصات الترفيه الحديثة تؤدي اليوم وظائف مشابهة، إذ تمنح الجماهير مساحة للتعبير عن انفعالاتها وانتماءاتها، بينما تتحول المباريات إلى أحداث تستقطب اهتماماً قد يفوق السياسية والاقتصادية.ويشير التقرير إلى أن الأندية والمنتخبات باتت تخضع لمنطق السوق، حيث يمكن أن تؤدي خسارة مباراة واحدة إلى إقالة مدرب، بسبب ارتباط النتائج بعائدات البث التلفزيوني والإعلانات والرعاية التجارية.كما يتناول ظاهرة تحول نجوم كرة القدم إلى رموز عالمية تتجاوز شعبيتهم الحدود الوطنية، مستشهداً بتشجيع بعض الجماهير لاعبين مثل وكريستيانو ، حتى عندما يواجهان منتخبات بلدانهم.ويلفت التقرير إلى أن الملاعب أصبحت فضاءات لصناعة الانتماء الجماعي، من خلال الأهازيج والشعارات والقمصان الموحدة، فيما تسهم وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز ارتباط المشجعين باللاعبين والأندية.ويخلص التحليل إلى أن كرة القدم أصبحت مرآة لتحولات المجتمع المعاصر، حيث تتقاطع مصالح رأس المال مع حاجات الجماهير إلى الترفيه والانتماء، في وقت لم تعد فيه المنافسة الرياضية منفصلة عن السياسة والاقتصاد وصناعة التأثير الجماهيري.