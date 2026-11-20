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أعلن نادي ، تجديد عقد لاعبه الشاب تشافي إسبارت حتى 30 حزيران 2030، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار إحدى أبرز المواهب الصاعدة من "لا ماسيا" ضمن صفوف الفريق الكتالوني.وجرى توقيع العقد الجديد في مكاتب ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، بحضور رئيس النادي خوان لابورتا، بعدما نجح اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً في إثبات قدراته وكسب ثقة المدرب الألماني هانسي .وكان إسبارت قد انضم إلى أكاديمية عام 2015، قبل أن يخوض مباراته الأولى مع الفريق الأول في آذار الماضي، أمام نيوكاسل يونايتد الإنكليزي ضمن .ومع انطلاق الموسم الحالي، أصبح اللاعب أحد الخيارات الدفاعية التي يعتمد عليها فليك، بفضل قدرته على شغل أكثر من مركز، ولا سيما الظهير الأيمن، بعدما بدأ مسيرته في خط الوسط.وقدم إسبارت مستويات لافتة هذا الموسم، إذ نجح في تسجيل الأهداف وصناعة الفرص، قبل أن يتعرض لإصابة في الكاحل الأيمن خلال مواجهة في 25 تشرين الأول الماضي، ما استدعى غيابه عن الملاعب لنحو سبعة أسابيع.ويعكس تجديد عقد إسبارت توجه إدارة برشلونة إلى الحفاظ على المواهب الشابة التي تخرجها أكاديمية "لا ماسيا"، وتأمين استمراريتها مع الفريق الأول خلال السنوات المقبلة.