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أعلن حامل لقب غياب مهاجمه أفضل لاعب في العالم هاري كين لأشهر، بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها الجمعة.واكتفى حامل لقب الدوري الألماني بالتعادل مع ضيفه كولن، 1-1، الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.لكن الخسارة الأكبر كانت خروج كين مصابا بعد نحو ثلث ساعة من اللقاء، ليتلقى صاحب الأرض ضربة قوية بعد وقت قصير من حصول مهاجمه الإنجليزي على لأفضل لاعب في العالم.وقال النادي ‌إن اللاعب خضع لفحوصات كشفت عن إصابته بتمزق في أربطة الكاحل الأيسر، وأضاف في بيان: "هذا يعني أن كين (33 ‌عاما) سيغيب ⁠عن الملاعب للأشهر القليلة المقبلة".وسجل الإنجليزي ميكي مور هدف التقدم لكولن في الدقيقة 12، وتعادل عن طريق ناثانيال براون في الدقيقة 37.ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 22 نقطة بعد التعادل الرابع له هذا الموسم، أما كولن فيحتل المركز برصيد 10 نقاط.وقد يفقد بايرن صدارة البوندسليجا في هذه الجولة، حال فوز الوصيف صاحب الـ21 نقطة، على مضيفه المتذيل بوروسيا مونشنجلادباخ ورصيده 4 نقاط، السبت.