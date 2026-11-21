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واصل النجم ، قائد إنتر ميامي، تصدّر قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري الأميركي ، بإجمالي تعويضات سنوية مضمونة يبلغ 28.33 مليون دولار، وفق أحدث بيانات رابطة لاعبي الدوري.وحلّ البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم شيكاغو فاير، في المركز الثاني بـ19.51 مليون دولار، يليه الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب أورلاندو سيتي، بـ13.94 مليون دولار.وجاء الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لاعب لوس أنجلوس إف سي، رابعاً بنحو 11.15 مليون دولار، ثم السويسري بريل إمبولو، مهاجم أتلانتا ، خامساً بـ10.81 ملايين دولار.وتشير البيانات إلى وجود 150 لاعباً في الدوري يتقاضون تعويضات سنوية مضمونة لا تقل عن مليون دولار.ولا تشمل الأرقام المعلنة لميسي جميع مصادر دخله، إذ سبق لمالك إنتر ميامي خورخي ماس أن كشف أن إجمالي عائداته السنوية يتراوح بين 70 و80 مليون دولار، مع احتمال حصوله على حصة ملكية في النادي بعد اعتزاله.وعلى مستوى الأندية، تصدّر إنتر ميامي قائمة الإنفاق على أجور اللاعبين بـ59.37 مليون دولار، متقدماً على شيكاغو فاير بـ41.29 مليون دولار، وأتلانتا يونايتد بـ38.35 مليون دولار، فيما بلغت نفقات لوس أنجلوس غالاكسي 34.91 مليون دولار.وتعكس هذه الأرقام ارتفاع الإنفاق على استقطاب النجوم العالميين إلى الدوري الأميركي، الذي بات يضم خمسة لاعبين تتجاوز تعويضاتهم السنوية حاجز 10 ملايين دولار.