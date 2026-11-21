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لم تعد الهجمات السيبرانية تقتصر على المؤسسات المالية والحكومية، بل امتدت إلى عالم الرياضة، مستهدفة أندية كبرى واتحادات دولية، ومتسببة في تسريب بيانات حساسة وخسائر مالية وتعطيل أنظمة تشغيلية.وأعاد الهجوم الإلكتروني الذي استهدف مكتب المحاماة «كليفورد تشانس»، الممثل لنادي مانشستر سيتي في نزاعه القانوني مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، في 17 تشرين الثاني الجاري، تسليط الضوء على أبرز الاختراقات التي شهدها القطاع الرياضي خلال السنوات الماضية.وكان مانشستر سيتي قد واجه سابقاً تداعيات تسريبات نفذها القرصان البرتغالي روي بينتو، مؤسس منصة "فوتبول ليكس"، شملت وثائق مالية استُخدمت في توجيه اتهامات للنادي بشأن مخالفات قواعد اللعب المالي النظيف.ومن أبرز الحوادث أيضاً الهجوم الذي استهدف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الجنوبية عام 2018، حيث تسبب برنامج خبيث عُرف باسم "أوليمبيك ديستروير" في تعطيل المواقع الرسمية وأنظمة التذاكر والإنترنت خلال حفل الافتتاح.وفي عام 2020، تعرض مانشستر يونايتد لهجوم ببرمجيات الفدية عطّل أنظمة داخلية والبريد الإلكتروني، وأثّر في بعض الأنظمة الأمنية داخل ملعبه، من دون أن يمنع إقامة المباريات.أما في نيسان 2021، فاستهدفت مجموعة «بابوك» فريق هيوستن روكتس الأميركي لكرة السلة، وسرقت أكثر من 500 غيغابايت من البيانات، بينها وثائق مالية ومفاوضات عقود اللاعبين.وشهد آذار 2026 اختراق أنظمة نادي أياكس الهولندي، ما أدى إلى كشف بيانات أكثر من 300 ألف مشجع، إلى جانب الوصول إلى أنظمة مرتبطة بالتذاكر وسجلات الممنوعين من دخول الملعب.ولم تسلم المؤسسات الرياضية الدولية من هذه الهجمات، إذ تعرضت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" عام 2016 لاختراق أسفر عن نشر سجلات طبية لرياضيين بارزين، بينهم سيمون بايلز وسيرينا وفينوس ويليامز.وفي عام 2023، سرقت مجموعة "لوك بيت" نحو 305 غيغابايت من بيانات الاتحاد الهولندي ، شملت معلومات مصرفية وطبية وشخصية، فيما خسر المجلس الدولي للكريكيت نحو 2.5 مليون دولار نتيجة عملية احتيال إلكتروني استهدفت تحويلاته المالية.كما تعرض عام 2025 لاختراق حساباته على ، واستُخدمت لنشر معلومات مضللة، بينما شهد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في العام نفسه تسريب بيانات تخص لاعبين وقطاعات الناشئين.وتكشف هذه الحوادث اتساع المخاطر الرقمية التي تواجه المؤسسات الرياضية، مع تزايد اعتمادها على الأنظمة الإلكترونية لإدارة المباريات والتذاكر والعقود والبيانات الشخصية، ما يجعل الأمن السيبراني جزءاً أساسياً من حماية الأندية والاتحادات وجماهيرها.