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قرر نادي الإنكليزي عدم اتخاذ إجراءات قانونية بحق شخص صوّر بطائرة مسيّرة الحصة التدريبية الأولى للمدرب الجديد ماوريسيو بوتشيتينو، في مقر النادي بكارينغتون، بعدما اعتذر عن تصرفه وحذف الفيديو من الإنترنت.وكان المصوّر، الذي عرّف عن نفسه باسم "كولين"، قد نشر المشاهد عبر قناته على " "، قبل أن يقرّ بأن تصوير التدريبات كان تصرفاً غير أخلاقي، رغم تأكيده أن تحليق المسيّرة لم يخالف لوائح الطيران.وأوضح أن هدفه كان توثيق الظهور الأول لبوتشيتينو بملابس ، نافياً أي علاقة لليفربول أو أي نادٍ آخر بالواقعة.، حذّر مانشستر يونايتد من أن تكرار مثل هذه الحوادث قد يعرّض المسؤولين عنها لعواقب قانونية ومالية، فيما انتقد مدرب أندوني إيراولا تصوير التدريبات المغلقة، مؤكداً ضرورة احترام خصوصية الأندية.وتأتي الحادثة قبل المواجهة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وليفربول، الأحد، في أول اختبار كبير لبوتشيتينو، الذي تولّى تدريب الفريق خلفاً لمايكل كاريك، وسط بداية متعثرة ليونايتد وضعته في المركز الثامن عشر بالدوري الإنكليزي بعد فوز واحد في عشر مباريات.