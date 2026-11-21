عاد مدافع كوبيتي إلى التشكيلة الأساسية في بعد غياب استمر 272 يوماً، واحتفل بعودته بطريقة مثالية بعدما سجل هدف التقدم لفريقه أمام رايو فاييكانو، في المباراة التي أقيمت السبت.

وسجل كوبيتي هدفاً بضربة رأسية مميزة، مستفيداً من عودته إلى التشكيلة الأساسية للمرة الأولى منذ 22 شباط الماضي، حين تعرض لإصابة في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى خلال مواجهة ، أبعدته عن الملاعب لأشهر وخضع بسببها لعمليتين جراحيتين.

وبحسب موقع "El Desmarque"، لم تقتصر أهمية عودة المدافع الإسباني على مشاركته أساسياً، إذ تمكن من افتتاح التسجيل لفريقه، كما كاد أن يضيف هدفاً ثانياً في الدقيقة 51.

وحمل احتفال كوبيتي بالهدف لفتة خاصة تجاه زميله لوبيز، الذي سانده خلال فترة التعافي، وكان قد أشاد سابقاً بإصراره وإيجابيته طوال رحلة العلاج.

وكان مدرب فالنسيا أغيري قد أشار قبل المباراة إلى جاهزية كوبيتي، مؤكداً أن المدافع استعاد مستواه وقدرته على المنافسة، بعدما لاحظ في بداية فترة إشرافه على الفريق أنه كان يحمي ركبته أثناء الركض.

وكان كوبيتي قد عاد إلى المشاركة في المباريات خلال مواجهة أمام تافيرنيس، قبل أن يسجل عودته إلى التشكيلة الأساسية في الدوري أمام رايو فاييكانو.