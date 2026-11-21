تلقى ضربة قوية خلال مواجهته أمام نيس، بعدما تعرض مهاجمه الفرنسي ديزيريه دويه لإصابة مقلقة في الركبة اليمنى، اضطرته إلى مغادرة الملعب على نقالة وهو يبكي، وسط مخاوف من غيابه لفترة طويلة.

وجاءت الإصابة في الدقيقة 39، بعد دقائق قليلة من تسجيل دويه هدف التقدم لباريس سان جيرمان بنتيجة 2-1، إثر تمريرة من المغربي أشرف حكيمي. وأثناء محاولته حماية ، التوت ركبته اليمنى بشكل مفاجئ، من دون احتكاك مباشر مع أحد لاعبي الفريق المنافس.

وبعد تلقيه العلاج على أرض الملعب، غادر دويه المواجهة على نقالة وسط تصفيق جماهير الفريقين في ملعب "أليانز ريفييرا"، ليحل الإسباني فيران توريس بدلاً منه.

وبحسب تقرير نشره موقع "Goal"، سيخضع اللاعب لفحوص طبية لتحديد طبيعة الإصابة، في ظل مخاوف من تعرضه لتمزق في أحد الأربطة الصليبية، ما قد يعني ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة.

وتأتي هذه الإصابة في وقت يعاني فيه سان جيرمان من غياب الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا حتى نهاية الموسم، بعدما تعرض لتمزق في الرباط الصليبي خلال مواجهة في يوم 20 تشرين الأول، والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي 4-2.

وكان سان جيرمان قد قلب تأخره أمام نيس إلى تقدم 2-1، بعدما سجل محمد عمورة هدف أصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة، قبل أن يعادل سيني مايولو من ركلة جزاء في الدقيقة 31، ثم أضاف دويه الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة.