استغلت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز فترة التوقف الدولي لإحداث أول تغييرات فنية هذا الموسم، فأقال مدربه مايكل كاريك، وأنهى كريستال بالاس مهمة الفرنسي بيار ساج في اليوم نفسه، الثاني عشر من تشرين الثاني. وفي المقابل، تعادل مانشستر سيتي اليوم مع فولهام 1-1، ليمتد غيابه عن الفوز إلى أربع مباريات في الدوري، وسط صافرات استهجان من جماهيره، ما يطرح سؤالاً حول مستقبل مدربه إنزو ماريسكا. غير أن قراءة الأرقام تكشف أن الأندية لم تفقد صبرها مبكراً هذا الموسم، بل على العكس، أظهرت صبراً أطول من المعتاد.

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ففي الموسم الماضي، كانت أربعة أندية قد أقالت مدربيها بحلول السادس من تشرين الثاني، وانتهى الموسم بأحد عشر تغييراً فنياً. أما هذا الموسم، فقد مرت عشر جولات كاملة من دون أي إقالة، قبل أن تأتي الإقالتان الأوليان في توقيت يتوافق مع النمط المعتاد. وتظهر بيانات العقدين الأخيرين في الدوريات الكبرى أن الإقالات في الدوري الإنكليزي تتصاعد تدريجياً من تشرين الأول إلى تشرين الثاني، لتبلغ ذروتها في كانون الأول.

ولم تكن الإقالتان مفاجئتين، فساج، الذي تولى المهمة في حزيران خلفاً لأوليفر غلاسنر، لم يحقق سوى فوزين في عشر مباريات، وخسر سبعاً، فيما استقبل فريقه 24 هدفاً، وهو أسوأ سجل دفاعي في الدوري، ليتذيل الترتيب بسبع نقاط. واختار النادي الدنماركي توماس فرانك بديلاً بعقد حتى 2029، رغم أن الأخير أقيل من توتنهام في شباط الماضي بعد سبعة انتصارات فقط في 26 مباراة. أما كاريك، فقد غادر بعدما ترك يونايتد في المركز الثامن عشر بفوز وحيد في الدوري.

ويبدو وضع ماريسكا مختلفاً، فسيتي لم يعرف تاريخياً بالإقالات السريعة، والمدرب لا يزال في موسمه الأول بعد عقد من الاستقرار مع بيب غوارديولا. كما أن الفريق لا يزال قريباً من المقدمة، ولا يرد اسم ماريسكا بين أبرز المرشحين للإقالة لدى مكاتب المراهنات. غير أن مؤشرات القلق تتزايد، فقد أنهى فولهام اليوم سلسلة من عشرين هزيمة متتالية أمام سيتي، وهي أطول سلسلة انتصارات لفريق على آخر في تاريخ الإنكليزية. كما ألغي هدف لإرلينغ هالاند بداعي الخطأ على الحارس، وهو قرار اعتبره ماريسكا خاطئاً بوضوح.

ويضاف إلى ذلك ضغط خارجي، إذ لا يزال النادي ينتظر نتيجة استئنافه ضد حكم إدانته بمخالفة القواعد المالية، وهو ملف يبدو أنه بدأ يلقي بظلاله على الفريق. كما أن ماريسكا نفسه غادر تشيلسي في كانون الثاني الماضي بعد فوز واحد في آخر سبع مباريات، ما يجعل كل سلسلة سلبية تحت مجهر أكبر.

وسيكون الأسبوع المقبل حاسماً، إذ يستضيف سيتي نابولي في الثلاثاء، قبل أن يواجه أرسنال المتصدر في 29 تشرين الثاني. وإذا استمر التعثر في هاتين المباراتين، فقد يتحول الحديث عن ماريسكا من مجرد قلق إلى نقاش جدي، في شهر يعرف تاريخياً بأنه الأكثر قسوة على المدربين.