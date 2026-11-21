أقرّ جناح نوني مادويكي بأن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب خلال فترات من مباراته أمام ، التي انتهت بالتعادل 2-2 السبت، رغم نجاحه في تسجيل هدف التعادل الذي أنقذ الفريق من الخسارة.

وقال مادويكي، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة، إن أرسنال قدم شوطاً أول ممتازاً وكان يفترض أن ينهيه متقدماً بفارق ثلاثة أهداف على الأقل، لكنه اعتبر أن التعادل في النهاية نتيجة عادلة.

وافتتح إيبيريشي إيزي التسجيل لأرسنال في الدقيقة 33، بعد مجهود من كاي هافرتز الذي استعاد من لويس هول، فيما أشاد مادويكي بمساهمة زميله في منح الفريق دفعة خلال الشوط الأول.

لكن أرسنال فقد السيطرة في بداية الشوط الثاني، بعدما سمح لنيوكاسل بالعودة إلى المباراة، إذ أدرك التعادل إثر خطأ من مارتن أوديغارد، قبل أن يمنح مالك ثياو أصحاب الأرض التقدم. ومع اضطرار دافيد رايا إلى مغادرة الملعب بسبب الإصابة، بدا أرسنال مهدداً بالخسارة، إلى أن سجل مادويكي هدف التعادل قبل 12 دقيقة من النهاية.

وقال مادويكي إن الفريق لم يكن بمستواه خلال أول 20 دقيقة من الشوط الثاني، مضيفاً أن منح نيوكاسل وجماهيره الثقة جعل التعامل مع المباراة أكثر صعوبة.

وأشار إلى أن أرسنال لم يلتزم بمبادئه خلال تلك الفترة، متسائلاً ما إذا كان الفريق قد تراجع في تركيزه بعد الأداء الجيد في الشوط الأول، ومعتبراً أن ذلك كان من أسباب فقدان السيطرة.

وبهذا التعادل، انتهت سلسلة انتصارات أرسنال الخمسة المتتالية في الممتاز، لكنه بقي في صدارة الترتيب، فيما يحتل نيوكاسل المركز الـ12 برصيد 13 نقطة من 11 مباراة.