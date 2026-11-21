اضطر حارس ديفيد رايا إلى مغادرة مواجهة في الدقيقة 68، بعدما تعرّض لإصابة إثر اصطدام قوي بالمهاجم أوسولا داخل منطقة الجزاء.

وغادر الحارس الإسباني أرض الملعب باكياً ومتوجهاً إلى غرفة الملابس، بعدما تعذّر عليه إكمال اللقاء، ليحلّ مكانه.

وجاءت الإصابة خلال مباراة الجولة الحادية عشرة من الممتاز على ملعب ، فيما لم تتضح بعد طبيعتها أو مدة غياب رايا المحتملة.