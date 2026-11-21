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اضطر حارس آرسنال ديفيد رايا إلى مغادرة مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 68، بعدما تعرّض لإصابة إثر اصطدام قوي بالمهاجم ويليام أوسولا داخل منطقة الجزاء.
وغادر الحارس الإسباني أرض الملعب باكياً ومتوجهاً إلى غرفة الملابس، بعدما تعذّر عليه إكمال اللقاء، ليحلّ كيبا أريزابالاغا مكانه.
وجاءت الإصابة خلال مباراة الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز على ملعب نيوكاسل، فيما لم تتضح بعد طبيعتها أو مدة غياب رايا المحتملة.