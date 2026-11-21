لفت كارلوس إسبِي الأضواء في ملعب سانتياغو برنابيو، بعدما سجل هدف الفوز لريال أمام سيلتا فيغو في الدقيقة 85، ليمنح فريقه انتصاراً بنتيجة 2-1، وصف هدفه بأنه الأكثر خصوصية بالنسبة إليه حتى الآن مع النادي.

وتقدم سيلتا فيغو مبكراً عبر بابلو في الدقيقة السادسة، قبل أن يعود في الدقائق الأخيرة، إذ أدرك جود بيلينغهام التعادل، ثم سجل إسبِي هدف الفوز من مسافة قريبة، مستفيداً من عرضية فينيسيوس جونيور.

ودخل إسبِي، البالغ 21 عاماً، المباراة بديلاً في الدقيقة 79، لكنه واصل تأكيد حضوره في اللحظات الحاسمة، بعدما سبق أن سجل أهدافاً حاسمة في انتصارات مدريد أمام إسبانيول وإلتشي وسيلتا فيغو في الدوري، كما سجل خلال الفوز على في .

وقال اللاعب عقب المباراة إن هدفه أمام سيلتا هو "الأكثر خصوصية"، مضيفاً أنه لن ينسى اليوم الذي سجل فيه أمام جماهير البرنابيو، بعدما كان يحلم بهذا المشهد مرات كثيرة.

وأشار إسبِي إلى أن المدرب جوزيه مورينيو كان في حالة كبيرة بعد الهدف، كما تحدث عن لقائه لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال عقب المباراة، بعدما انضم الأخير إلى مجلس إدارة ريال مدريد في وقت سابق من السبت.

وقال إسبِي إن نادال كان فخوراً به، معتبراً أن الحديث مع شخصية رياضية بحجم أسطورة التنس الإسباني أسعده كثيراً.

، أرجع مورينيو الأداء المتواضع لريال مدريد في الشوط الأول إلى العودة من فترة التوقف الدولي، مشيراً إلى أن عدة فرق كبيرة واجهت صعوبات خلال مباريات السبت.

وأكد المدرب أن فينيسيوس جونيور سيبدأ أساسياً في مواجهة آيندهوفن الثلاثاء ضمن أبطال .