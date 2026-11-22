يدخل خيتافي مواجهته أمام متسلحاً بسجل لافت على أرضه، بعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم في مبارياته الثماني الأخيرة في على ملعبه، ما يضع الفريق المدريدي أمام اختبار صعب في لقاء الجولة الثالثة عشرة من "الليغا".

ويستضيف خيتافي جاره أتلتيكو مساء الأحد 22 تشرين الثاني على ملعب "كوليسيوم"، في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض إلى استثمار نتائجهم المنزلية، فيما يطمح فريق المدرب سيميوني إلى العودة إلى الانتصارات بعد خسارته أمام قبل فترة التوقف الدولي.

ويحتل أتلتيكو المركز الثالث برصيد 28 نقطة، بعدما حقق تسعة انتصارات وتعادلاً واحداً مقابل هزيمتين، فيما يأتي خيتافي في عشر برصيد 12 نقطة، من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وست هزائم.

وتبرز المفارقة في نتائج الفريقين داخل وخارج ملعبيهما؛ إذ لم يخسر خيتافي في مبارياته التي خاضها على أرضه هذا الموسم، محققاً ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات، بينما فاز أتلتيكو في خمس من مبارياته الست خارج ملعبه، مقابل خسارة واحدة.

لكن المواجهة لا تبدو سهلة على أصحاب الأرض، بالنظر إلى تفوق أتلتيكو في المواجهات المباشرة الأخيرة، بعدما فاز في آخر مباراتين أمام خيتافي بنتيجة 1-0، خلال الموسم الماضي، سواء على ملعبه أو خارجه.

ويحتاج خيتافي إلى حصد النقاط لتجنب الاقتراب أكثر من منطقة الهبوط، بينما يسعى أتلتيكو إلى تقليص الفارق مع برشلونة وريال في صدارة الترتيب، وعدم الابتعاد عن المنافسة على اللقب.