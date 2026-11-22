يبدأ مرحلة مزدحمة من الموسم، مع استئناف منافسات بمواجهة فياريال، الأحد، قبل الدخول في سلسلة من المباريات المحلية والأوروبية التي ستضع الفريق أمام اختبارات متلاحقة حتى نهاية العام، وتفرض على المدرب هانسي إدارة دقيقة لجهود لاعبيه وتوزيع دقائق المشاركة بينهم.

وبحسب صحيفة "ماركا"، تشكل مواجهة فياريال بداية هذه المرحلة الصعبة، التي تتضمن مباريات في الدوري الإسباني ودوري أبطال ، مع تقارب كبير في مواعيدها، ما يقلّص فترات الراحة المتاحة أمام الفريق.

ويستضيف برشلونة فياريال على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري، بعدما عاد من فترة التوقف الدولي متصدراً الترتيب برصيد 33 نقطة، جمعها من 11 انتصاراً وخسارة واحدة في أول 12 مباراة. أما فياريال، فيدخل اللقاء وفي رصيده 15 نقطة، محتلاً المركز الثامن.

ولا تتوقف الاختبارات عند هذه المواجهة، إذ يسافر برشلونة إلى أذربيجان لملاقاة صباح في يوم 25 تشرين الثاني، قبل أن يحل ضيفاً على ديبورتيفو لا كورونيا في الدوري يوم 29 منه.

وبعد ذلك، يستقبل أتلتيكو في 2 كانون الأول، ثم سيلتا فيغو في 5 كانون الأول، قبل مواجهة سيتي في يوم 8 منه. وتتواصل المباريات المحلية باستضافة ملقة في 13 كانون الأول وريال سوسييداد في 20 منه.

ويضع هذا الجدول فليك أمام تحدي المداورة، ولا سيما في ظل الحاجة إلى الحفاظ على جاهزية العناصر الأساسية وتجنب الإرهاق والإصابات، مع خوض مباريات متقاربة على أكثر من جبهة.

وتكتسب مواجهة فياريال أهمية إضافية في سباق الدوري، إذ يسعى برشلونة إلى الحفاظ على صدارته، في وقت يواصل فيه ملاحقته، ما يجعل أي تعثر محتملاً ذا تأثير على ترتيب المنافسة.

وبذلك، لا تمثل مباراة فياريال مجرد عودة إلى المنافسات بعد التوقف الدولي، بل بداية فترة حاسمة لبرشلونة، ستختبر قدرته على التعامل مع ضغط المباريات ومواصلة المنافسة محلياً وأوروبياً.