يحيي نادي برشلونة ذكرى مرور عام على عودته إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، بعدما خاض مباراته الأولى عليه في 22 تشرين الثاني 2025، إثر فترة غياب استمرت أكثر من 900 يوم بسبب أعمال إعادة التأهيل والتحديث التي شهدها الملعب.
وشكّلت العودة إلى الملعب التاريخي محطة استثنائية لجماهير الفريق، التي انتظرت أشهراً لاستعادة أجواء المباريات على أرضها، بعدما اضطر برشلونة إلى خوض مبارياته البيتية في ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي في مونتجويك.
وجاءت المباراة الأولى أمام أتلتيك بلباو، وشهدت حضور 45,157 متفرجاً، في ظل اقتصار القدرة الاستيعابية آنذاك على المرحلة الأولى من أعمال التأهيل، فيما احتفل برشلونة بالعودة بفوز كبير بنتيجة 4-0، بعد غياب دام 909 أيام عن الملعب.
ومنذ ذلك الحين، تحوّل "سبوتيفاي كامب نو" إلى ملعب صعب على منافسي برشلونة، إذ لم يتمكن سوى ريال مدريد من حصد النقاط الثلاث في الدوري الإسباني منذ عودة الفريق إليه، وذلك في 26 تشرين الأول 2026، منهياً سلسلة من 18 مباراة متتالية حقق خلالها برشلونة الفوز على أرضه.
أما في دوري أبطال أوروبا، فكان أتلتيكو مدريد الفريق الوحيد الذي نجح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة في الملعب، خلال المواجهة التي جمعتهما في 8 نيسان الماضي. وبذلك، اقتصر عدد الفرق التي تمكنت من إسقاط برشلونة على أرضه منذ عودته على ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.
ومع حلول الذكرى الأولى، يستعد الملعب لاستقبال أكثر من 62 ألف متفرج في مواجهة فياريال، في وقت لا تزال فيه أعمال التوسعة مستمرة للوصول إلى سعته الكاملة.