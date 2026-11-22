يحيي ذكرى مرور عام على عودته إلى ملعب "سبوتيفاي "، بعدما خاض مباراته الأولى عليه في 22 تشرين الثاني 2025، إثر فترة غياب استمرت أكثر من 900 يوم بسبب أعمال إعادة التأهيل والتحديث التي شهدها الملعب.

وشكّلت العودة إلى الملعب التاريخي محطة استثنائية لجماهير الفريق، التي انتظرت أشهراً لاستعادة أجواء المباريات على أرضها، بعدما اضطر إلى خوض مبارياته البيتية في ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي في مونتجويك.

وجاءت المباراة الأولى أمام أتلتيك بلباو، وشهدت حضور 45,157 متفرجاً، في ظل اقتصار القدرة الاستيعابية آنذاك على المرحلة الأولى من أعمال التأهيل، فيما احتفل برشلونة بالعودة بفوز كبير بنتيجة 4-0، بعد غياب دام 909 أيام عن الملعب.

ومنذ ذلك الحين، تحوّل "سبوتيفاي كامب نو" إلى ملعب صعب على منافسي برشلونة، إذ لم يتمكن سوى من حصد النقاط الثلاث في منذ عودة الفريق إليه، وذلك في 26 تشرين الأول 2026، منهياً سلسلة من 18 مباراة متتالية حقق خلالها برشلونة الفوز على أرضه.

أما في ، فكان الفريق نجح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة في الملعب، خلال المواجهة التي جمعتهما في 8 نيسان الماضي. وبذلك، اقتصر عدد الفرق التي تمكنت من إسقاط برشلونة على أرضه منذ عودته على وأتلتيكو مدريد.

ومع حلول الذكرى الأولى، يستعد الملعب لاستقبال أكثر من 62 ألف متفرج في مواجهة ، في وقت لا تزال فيه أعمال التوسعة مستمرة للوصول إلى سعته الكاملة.