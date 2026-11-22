يعود الكوري الجنوبي كانغ إن لي إلى صفوف أتلتيكو بعد انتهاء مهمته الدولية، حاملاً معه جائزة أفضل لاعب آسيوي في الدولية للعام الثاني توالياً، في إنجاز غير مسبوق، وسط آمال بأن يترجم مكانته القارية إلى تأثير أكبر داخل الملعب، بدءاً من مواجهة خيتافي.

وبحسب صحيفة "ماركا"، يدخل لاعب الوسط الهجومي المرحلة المقبلة بعدما تُوّج بالجائزة التي سبق أن نالها أيضاً العام الماضي، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز في نسختين متتاليتين. ورغم أن مواطنه سون هيونغ مين فاز بالجائزة أربع مرات، فإنه لم ينجح في حصدها خلال عامين متتاليين.

ويتمتع كانغ إن لي بمكانة بارزة في القارة الآسيوية، بعدما أمضى ثلاثة مواسم مع ، وكان جزءاً من الفريق الذي توّج بدوري أبطال ، قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد بحثاً عن دور أكثر أهمية ومشاركة أكبر.

ورغم البداية الواعدة مع الفريق الإسباني، لا تزال أرقامه التهديفية أقل من المتوقع قياساً إلى قدراته الهجومية. فقد افتتح مشواره بهدف مميز في مرمى ملقة، ثم سجل هدفاً آخر أمام أوساسونا، ليصل رصيده إلى هدفين بقميص أتلتيكو، في وقت يبرز فيه دوره أيضاً في صناعة الفرص والمراوغة والتمريرات التي تفتح المساحات أمام زملائه.

ويحمل خيتافي أهمية خاصة في مسيرة اللاعب الكوري، إذ سبق له أن سجل ثلاثة أهداف في شباكه خلال تجربتيه مع فالنسيا وريال مايوركا، من أصل عشرة أهداف أحرزها مع الناديين في . ويُعد الفريق المدريدي، إلى جانب أنجيه ومونبلييه، من أكثر الفرق التي استقبلت أهدافاً منه.

ويأمل مدرب أتلتيكو دييغو سيميوني في توظيف قدرات اللاعب بصورة أكثر فاعلية، من خلال منحه مساحة أكبر في العمق الهجومي وتقريبه من منطقة الجزاء، بما يسمح له باستثمار تسديداته بقدمه اليسرى وقدرته على المراوغة وصناعة اللعب.

ومن المتوقع أن يبدأ كانغ إن لي مواجهة خيتافي من مقاعد البدلاء، بعد عودته من الالتزامات الدولية، لكنه يبقى ورقة هجومية قادرة على إحداث الفارق خلال الشوط الثاني، في وقت ينتظر فيه أتلتيكو أن يقدم اللاعب المستوى الذي يتناسب مع موهبته والإنجازات التي حققها.