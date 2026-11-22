يواصل كارلوس إيسبي خطف الأنظار مع ، بعدما تحوّل إلى أحد أبرز الأوراق الهجومية التي يعتمد عليها الفريق في اللحظات الحاسمة، رغم مشاركته غالباً بديلاً. وكان المهاجم الشاب صاحب هدف الفوز على سلتا فيغو، السبت، ليكمل عودة فريقه ويمنحه ثلاث نقاط ثمينة في المرحلة الثالثة عشرة من .

وسجل إيسبي هدف الانتصار في الدقيقة 85، بعدما أدرك جود بيلينغهام التعادل لريال في الدقيقة 66، إثر تقدم سلتا فيغو بهدف مبكر سجله بابلو في الدقيقة السادسة. وانتهت المواجهة بنتيجة 2-1، ليحقق الفريق الملكي فوزه التاسع توالياً ويحافظ على سجله المثالي على أرضه هذا الموسم.

وعقب المباراة، عبّر إيسبي عن تأثره بتفاعل الجماهير في ملعب "سانتياغو برنابيو"، قائلاً: "أشعر بالقشعريرة، ومن الصعب وصف حجم المحبة التي يمنحني إياها المشجعون. سأقدم كل ما لدي من أجل جماهير مدريد وهذا النادي".

وبحسب موقع "Goal"، حمل الهدف أهمية خاصة للمهاجم البالغ 21 عاماً، إذ كان الأول له بقميص ريال مدريد على ملعب "سانتياغو برنابيو"، بعدما جاءت أهدافه الثلاثة السابقة خارج أرض الفريق. ووصف اللاعب تسجيله أمام جماهير النادي بأنه حلم طالما راوده، معرباً عن سعادته بتحقيقه.

وأكد إيسبي أنه يسعى إلى استغلال كل دقيقة يحصل عليها، وتنفيذ تعليمات المدرب، مضيفاً أنه يريد تقديم كل ما لديه لمساعدة الفريق، أياً كانت مدة مشاركته. كما شدد على أهمية وحدة المجموعة، معتبراً أن اللاعبين الذين يدخلون من مقاعد البدلاء يتحملون مسؤولية المساهمة في تحقيق الانتصارات مثل الأساسيين.

ولم يقتصر حديثه على زملائه، بل خصّ الجماهير بالإشادة، قائلاً إنها تساند الفريق منذ الدقيقة الأولى وتدفعه نحو الفوز، مشدداً على ضرورة أن يبقى ملعب "سانتياغو برنابيو" حصناً لا يخسر فيه ريال مدريد النقاط.

وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، رفع إيسبي رصيده إلى أربعة أهداف في مختلف المسابقات، سجلها من ست تسديدات فقط على المرمى. كما يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً للأهداف بعد دخولهم من مقاعد البدلاء في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى هذا الموسم، وفقاً لما أورده موقع إذاعة "كادينا سير".

ويستعد ريال مدريد الآن لمواجهة أوروبية جديدة أمام آيندهوفن، الثلاثاء، بعدما شدد إيسبي على ضرورة طي صفحة الفوز على سلتا والتركيز على الاستحقاق المقبل، مؤكداً أن الفريق لا يملك وقتاً طويلاً للاحتفال.