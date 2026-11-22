أطلق مدرب تصريحاً ساخراً لتفسير سبب عدم اعتماده على وكارلوس إيسبي معاً في التشكيلة الأساسية، رغم الفعالية الهجومية التي أظهرها المهاجم الإسباني الشاب في المباريات الأخيرة، مؤكداً أن المسألة ترتبط بالتوازن الدفاعي للفريق ومتطلبات الخطة التكتيكية.

وجاء حديث مورينيو بعد فوز على سلتا فيغو بنتيجة 2-1، السبت، في المرحلة الثالثة عشرة من ، وهي مواجهة حسمها إيسبي بهدف في الدقيقة 85، بعدما دخل بديلاً، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة.

وعندما سُئل المدرب عن إمكانية إشراك مبابي وإيسبي معاً منذ البداية، أجاب مازحاً، بحسب ما نقل موقع "Goal": "أستطيع فعل ذلك، لكن عندما نفقد ، سأضطر إلى النزول من خط التماس والدخول إلى الملعب لأصفع أحد اللاعبين الذين يتأخرون في التحرك الدفاعي".

وأوضح مورينيو أن اللعب بمهاجمين صريحين يفرض على الجناحين التراجع إلى العمق والمساهمة بصورة أكبر في التغطية الدفاعية، وهو ما لا يتناسب، برأيه، مع خصائص اللاعبين الذين يعتمد عليهم ريال مدريد في هذا المركز، مثل فينيسيوس ويان ديوماندي وأردا غولر وبراهيم دياز.

وأضاف أن الفريق ليس مهيأً للعب بخطة 4-4-2 التقليدية، لأن هذا الأسلوب يتطلب أدواراً دفاعية محددة من الجناحين، مشيراً إلى أن التفاصيل التكتيكية تجعل الجمع بين مهاجمين صريحين أكثر تعقيداً مما يبدو للجماهير.

وفي المقابل، أشاد مورينيو بقدرات إيسبي داخل منطقة الجزاء، واصفاً إياه بالمهاجم الذي يمتلك جودة كبيرة في الكرات الهوائية واللعب بظهره إلى المرمى، فضلاً عن قدرته على التحرك عند القائمين القريب والبعيد. وأشار إلى أن اللاعب يملك خصائص تجعله خطيراً عندما يفرض ريال مدريد سيطرته على منافس يتراجع للدفاع.

ولفت المدرب إلى أن إيسبي سجل أربعة أهداف خلال 93 دقيقة فقط، مؤكداً أن تاريخ يضم لاعبين حسموا المباريات رغم عدم مشاركتهم دقائق طويلة، ومشدداً على رضاه عن اللاعب وتفهمه لدوره الحالي داخل الفريق.

كما حذّر مورينيو من أن ريال مدريد لن يتمكن دائماً من قلب تأخره في المباريات، معتبراً أن الاعتماد المتكرر على العودة في النتيجة ينطوي على مخاطر، وأن الفريق يحتاج إلى تقديم أداء أكثر استقراراً منذ الدقائق الأولى.