حسم منتخب لكرة القدم الشاطئية تأهله إلى الدور ربع النهائي من كأس آسيا 2026 المقامة في تايلاند، قبل جولة من نهاية دور المجموعات، بعدما حقق فوزين متتاليين على فيتنام وأفغانستان. وبينما انشغل الشارع الرياضي اللبناني بتأهل منتخب الناشئين التاريخي لكرة القدم إلى كأس آسيا، كان هذا المنتخب يقترب بهدوء من مرحلة قد تفتح له باب كأس العالم 2027. ويواجه لبنان غداً الاثنين حاملة اللقب، في مباراة لم تعد تتعلق بالتأهل، بل بتحديد صدارة المجموعة وهوية المنافس في الأدوار الإقصائية. Advertisement

واستهل لبنان مشواره بالفوز على فيتنام 7-4، في مباراة سجل فيها محمد الصالح ثلاثية، بينها هدف بمقصية، ثم تغلب على أفغانستان 5-0، حيث سجل القائد محمد مرعي هدفين، أحدهما بتسديدة من خلف منتصف الملعب. وبذلك جمع ست نقاط، وسجل 12 هدفاً مقابل أربعة، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف إيران التي تملك الرصيد نفسه. واللافت أن الأهداف توزعت على سبعة لاعبين مختلفين، بينهم الحارس علي حلال، وهي ميزة مهمة في لعبة تعتمد على سرعة التحولات والتسديد من مسافات بعيدة.

ولا يأتي هذا الأداء من فراغ، فلبنان يشارك في البطولة للمرة السابعة توالياً، وكان قد بلغ ربع النهائي في النسخة الماضية. كما خاض المنتخب قبل أسبوعين كأس العرب في بورسعيد ، حيث فاز على ليبيا وعُمان في دور المجموعات قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام موريتانيا 5-3، ما منحه احتكاكاً تنافسياً قبل الاستحقاق الآسيوي مباشرة.

وتكتسب مواجهة الغد أهمية خاصة، إذ يحدد المركز في المجموعة مسار المنتخب في ربع النهائي المقرر في 25 تشرين الثاني. فمتصدر المجموعة الثانية سيواجه وصيف المجموعة الثالثة، التي تضم عُمان وصيفة النسخة الماضية، إلى جانب والإمارات وأوزبكستان. لكن الفوز على إيران لن يكون سهلاً، فهي صاحبة الرقم القياسي في عدد الألقاب الآسيوية، وتوجت بالنسخة الماضية بعد فوزها في النهائي على عُمان 8-1.

ويكتسب المشوار أهمية تتجاوز البطولة نفسها، إذ تمثل كأس آسيا بوابة القارة إلى كأس العالم، وقد جرت العادة أن تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى. ويعني ذلك أن تجاوز ربع النهائي سيضع لبنان على مسافة خطوة من إنجاز غير مسبوق.