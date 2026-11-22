سقط لاعب بوكا جونيورز لياندرو باريديس أثناء مقابلة تلفزيونية عقب تتويج فريقه بكأس سود أمريكانا، بعد الفوز على أتلتيكو مينيرو البرازيلي 2-0 في بارانكويلا الكولومبية.

وحاول الصحافي محاورة اللاعب الأرجنتيني منعه من السقوط، قبل أن يتلقى العلاج ويتمكن من السير إلى غرفة الملابس، ثم ينضم إلى احتفالات زملائه. وطمأن باريديس جمهوره عبر "إنستغرام"، قائلاً: "شكراً للجميع على الرسائل، لقد كان مجرد دوار".

وكان لاعب الوسط، البالغ 32 عاماً، قد غادر المباراة في الشوط الثاني. وأوضح مدربه رودولفو أروابارينا أنه شعر بالدوار قرب نهاية الشوط الأول، وتحسّن خلال الاستراحة، قبل أن تظهر عليه علامات التعب مجدداً بعد نحو من بداية الشوط الثاني.

وجرت المباراة وسط حرارة ورطوبة مرتفعتين، بعدما أشارت التوقعات إلى بلوغ الحرارة 32 درجة مئوية والرطوبة نحو 80%.

وأنهى اللقب انتظار بوكا جونيورز 18 عاماً للفوز ببطولة دولية، ليرفع رصيده إلى 19 لقباً دولياً ويتجاوز إنديبندينتي، صاحب الـ18 لقباً.