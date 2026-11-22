قال برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد
، إن النادي عرض عليه عقدًا جديدًا، لكن المفاوضات توقفت مؤقتًا مع تركيز الفريق المنافس في الدوري الإنكليزي
الممتاز على تحسين نتائجه المتواضعة.
وينتهي عقد فيرنانديز الحالي في نهاية الموسم، لكن يونايتد
يملك خيارا لتمديد عقد لاعب خط الوسط لعام إضافي حتى حزيران 2028، مما يمنح النادي مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن شروط جديدة.
وقال فيرنانديز في مقابلة مع قناة "سكاي سبورتس"، اليوم الأحد: "نعم، عرض علي النادي عقدا جديدا، لذا أعتقد أن هذا يدل على رغبة النادي في بقائي. وكما قلت، لا توجد مفاوضات جارية حاليا".
وأضاف: "تحدثنا عن العقد في نهاية الموسم الماضي، وبدأنا الموسم الحالي بالحديث عن العقد، لكن نظرا للظروف التي يمر بها الفريق والنادي، قررت تأجيل الأمر لأنني لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب، سواء لي أو للنادي، للحديث عن المفاوضات".
وتابع: "الأمر الأهم الآن هو أن يعود النادي إلى الفوز بالمباريات".
كما رد اللاعب الدولي البرتغالي
على التقارير التي تزعم أنه يطالب بمزيد من المال وبعقد لمدة أطول، قائلا إن أولويته هي البقاء في ملعب أولد ترافورد، والمساعدة في تحسين حظوظ النادي.
وشدد فيرنانديز: "رأيت من يقولون إنني طلبت راتبا أعلى، وطلبت مدة أطول للعقد. لو كنت
أريد راتبا أعلى لما كنت هنا. كان لدي مكان آخر يمكنني الحصول فيه على راتب أعلى بكثير مما أحصل عليه في مانشستر
يونايتد".
وأكمل: "كان بإمكاني أن أكون في مكان أكثر دفئا بكثير من مانشستر". (إرم نيوز)