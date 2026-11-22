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وينتهي عقد فيرنانديز الحالي في نهاية الموسم، لكن يملك خيارا لتمديد عقد لاعب خط الوسط لعام إضافي حتى حزيران 2028، مما يمنح النادي مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن شروط جديدة. قال برونو فيرنانديز، قائد ، إن النادي عرض عليه عقدًا جديدًا، لكن المفاوضات توقفت مؤقتًا مع تركيز الفريق المنافس في الممتاز على تحسين نتائجه المتواضعة.وينتهي عقد فيرنانديز الحالي في نهاية الموسم، لكن يملك خيارا لتمديد عقد لاعب خط الوسط لعام إضافي حتى حزيران 2028، مما يمنح النادي مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن شروط جديدة.

وقال فيرنانديز في مقابلة مع قناة "سكاي سبورتس"، اليوم الأحد: "نعم، عرض علي النادي عقدا جديدا، لذا أعتقد أن هذا يدل على رغبة النادي في بقائي. وكما قلت، لا توجد مفاوضات جارية حاليا".



وأضاف: "تحدثنا عن العقد في نهاية الموسم الماضي، وبدأنا الموسم الحالي بالحديث عن العقد، لكن نظرا للظروف التي يمر بها الفريق والنادي، قررت تأجيل الأمر لأنني لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب، سواء لي أو للنادي، للحديث عن المفاوضات".



وتابع: "الأمر الأهم الآن هو أن يعود النادي إلى الفوز بالمباريات".