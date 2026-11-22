تلقى لفريق غلطة سراي، أوكان بوروك، البطاقة الحمراء بعد مباراة فريقه أمام سامسون سبور (2-1) يوم أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الممتاز .

وحصل أوكان بوروك على بطاقة صفراء مباشرة بعد انتهاء المباراة، ثم تلقى بطاقة صفراء ثانية عقب مصافحة الحكم المساعد، ليطرده حكم الساحة علي شانسالان بالبطاقة الحمراء.

ولن يتمكن أوكان بوروك، بسبب البطاقة الحمراء، من التواجد على مقاعد بدلاء فريقه، في لقاء "الديربي" ضد ضيفه بشكتاش يوم 30 تشرين الثاني الجاري، في قمة مباريات الجولة المقبلة للدوري التركي.



ويتصدر نادي غلطة سراي جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة حصدها من 12 مباراة، بينما يشغل فريق بشكتاش المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 22 نقطة حصل عليها من 11 مباراة. (روسيا اليوم)