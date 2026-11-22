تلقى مانشستر يونايتد خسارة ثقيلة أمام غريمه ليفربول بأربعة أهداف من دون رد، في المواجهة التي جمعتهما الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لتكون بداية المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مع الفريق كارثية.

وجاءت الهزيمة في ظل ظروف صعبة يعيشها مانشستر يونايتد هذا الموسم، بعدما تسلّم بوكيتينو مهامه قبل أيام خلفاً لمايكل كاريك، عقب انتهاء مهمته مع المنتخب الأميركي الذي قاده في الصيف الماضي.

وازدادت معاناة الفريق مبكراً، بعدما تلقى مدافعه الفرنسي ليني بطاقة حمراء في الدقيقة الثامنة، إثر عرقلته مهاجم ليفربول ألكسندر إيزاك وهو في طريقه للانفراد بالمرمى، ليضطر الضيوف إلى استكمال معظم اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل ليفربول النقص العددي سريعاً، فافتتح المجري دومينيك سوبوسلاي التسجيل في الدقيقة العاشرة من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يعزز الألماني فيرتز التقدم بعد ثلاث دقائق، مستفيداً من تمريرة الجناح الشاب ريو نغوموها.

وفي الشوط الثاني، واصل أصحاب الأرض ضغطهم، ليضيف نغوموها الهدف الثالث في الدقيقة 66، إثر هجمة مرتدة سريعة قادها الفرنسي برادلي باركولا. واختتم البديل فيكتور مونيوز الرباعية في الدقيقة 82، بعد عشر دقائق فقط من دخوله، مستثمراً تمريرة حاسمة من فيرتز.

وكانت النتيجة مرشحة لأن تكون أكبر، لولا تصديات حارس مانشستر يونايتد سيني لامينس، الذي أنقذ مرماه من سبع محاولات خطيرة، في حين حافظ البرازيلي أليسون بيكر على نظافة شباكه بتصديه لثلاث فرص، أبرزها محاولة البرتغالي برونو فرنانديز.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول، بقيادة مدربه الإسباني أندوني إيراولا، رصيده إلى 21 نقطة، متقدماً إلى المركز الرابع، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي وبرايتون، فيما يتصدر آرسنال الترتيب برصيد 28 نقطة. أما مانشستر يونايتد، فتجمّد رصيده عند ثماني نقاط، ليتراجع إلى المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وجاء انتصار ليفربول مستفيداً من تعثر عدد من منافسيه خلال الجولة نفسها، إذ تعادل آرسنال مع نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-2، ومانشستر سيتي مع فولهام 1-1، بينما سقط برايتون أمام هال سيتي بهدفين من دون مقابل.

ويستعد ليفربول لمواجهة كلوب بروج البلجيكي الأربعاء المقبل في ، قبل خوض ديربي ميرسيسايد أمام إيفرتون الأحد. في المقابل، تنتظر مانشستر يونايتد مواجهة صعبة أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي في ، تليها مباراة برينتفورد على ملعب "أولد ترافورد"، وسط ضغوط متزايدة على بوكيتينو لإخراج الفريق من دوامة النتائج السلبية.