تعرض منزل ديزيريه دويه، مهاجم ، متصدر الدوري الفرنسي ، لمحاولة اقتحام مساء السبت، نفّذها 4 أشخاص في منطقة أورجفال بمقاطعة إيفلين، غرب .

وبحسب مصادر متطابقة، بدأت الواقعة عندما حضر شخص إلى منزل اللاعب برفقة شخصين آخرين، متذرعين برغبتهما في التقاط صور.

وبعد مرور أكثر من ساعة بقليل، تسلل 4 أشخاص إلى داخل العقار بعدما تسلقوا البوابة الخارجية، ويُعتقد أن بعضهم كانوا ضمن المجموعة التي حضرت في وقت سابق.

إلا أن شريكة اللاعب تمكنت من إجبار المتسللين على الفرار، ليغادروا المكان عبر الجزء الخلفي من العقار، من دون تسجيل أي أضرار أو آثار كسر، سواء داخل المنزل أو في محيطه.

وأفادت المصادر بأنه من المتوقع تقديم شكوى رسمية بشأن الحادثة خلال الفترة المقبلة، فيما لم يصدر تعليق فوري عن في .

وتزامنت محاولة الاقتحام مع وجود دويه في مدينة نيس برفقة فريقه باريس ، الذي حقق فوزاً على أصحاب الأرض بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة تعرض المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 21 عاماً لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى، كشفت الفحوص الطبية أنها تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، ما يستدعي خضوعه لعملية جراحية.