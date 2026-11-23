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ورغم الغياب الأول للهداف التاريخي لمواجهات الفريقين صاحب الـ16 هدفاً وست تمريرات حاسمة في شباك "الشياطين الحمر"، فإن مدرجات "آنفيلد" لم تنتظر طويلاً لتشهد ولادة بطل جديد يخطف الأضواء. خاض ليفربول أول كلاسيكو على ملعب "آنفيلد" بعد رحيل نجمه التاريخي ، مساء الأحد، أمام غريمه في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.ورغم الغياب الأول للهداف التاريخي لمواجهات الفريقين صاحب الـ16 هدفاً وست تمريرات حاسمة في شباك "الشياطين الحمر"، فإن مدرجات "آنفيلد" لم تنتظر طويلاً لتشهد ولادة بطل جديد يخطف الأضواء.

سحق ليفربول ضيفه المنقوص بعد طرد المدافع ليني 4-0 في الظهور الأول لمدرب ماوريسيو بوكتيتينو، ليصعد "الريدز" إلى المركز الرابع ويقلص الفارق مع آرسنال المتصدر إلى سبع نقاط.



وبينما سجل كل من دومينيك سوبوسلاي وفلوريان فيرتز والبديل فيكتور مونيوز، كان الجناح الإنجليزي الشاب ريو نغوموها العنوان الأبرز للقاء بعد أن صنع هدفاً وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 66. فهل حسم نغوموها الجدل مبكراً وأثبت أنه محمد صلاح المنتظر؟





وأصبح اللاعب الشاب أصغر هداف لليفربول في شباك مانشستر يونايتد عبر جميع المسابقات، محطماً الرقم المسجل باسم أسطورة النادي السابق مايكل أوين.



ولم تتوقف بصمة نغوموها عند حدود التسجيل، إذ صنع 3 فرص محققة خلال الشوط الأول وحده، ليعادل رقماً قياسياً سابقاً للبرتغالي في تاريخ مواجهات الفريقين.



وأجبر هذا الحضور الجريء مدرب ليفربول أندوني إيراولا على الإشادة به علناً عقب المباراة، مؤكداً أن الفريق كان قادراً على تسجيل أكثر من أربعة أهداف بفضل الحيوية التي أضافها نغوموها وفلوريان فيرتز. لم يكتفِ نغوموها، المولود في 29 آب 2008، بتقديم أداء هجومي لافت إلى جانب ألكسندر إيزاك وبرادلي باركولا، بل دوّن اسمه في سجلات قمة إنجلترا بعمر 18 عاماً و85 يوماً.وأصبح اللاعب الشاب أصغر هداف لليفربول في شباك مانشستر يونايتد عبر جميع المسابقات، محطماً الرقم المسجل باسم أسطورة النادي السابق مايكل أوين.ولم تتوقف بصمة نغوموها عند حدود التسجيل، إذ صنع 3 فرص محققة خلال الشوط الأول وحده، ليعادل رقماً قياسياً سابقاً للبرتغالي في تاريخ مواجهات الفريقين.وأجبر هذا الحضور الجريء مدرب ليفربول أندوني إيراولا على الإشادة به علناً عقب المباراة، مؤكداً أن الفريق كان قادراً على تسجيل أكثر من أربعة أهداف بفضل الحيوية التي أضافها نغوموها وفلوريان فيرتز.

ويمتلك ريو نغوموها خصائص فنية وتكتيكية تعيد إلى الأذهان سنوات توهج محمد صلاح الأولى بقميص ليفربول، ويجمع الجناح الإنجليزي الشاب بين السرعة الفائقة في الانطلاق بالكرة، والجرأة في المواجهات الفردية داخل منطقة الجزاء، والقدرة على الجمع بين صناعة اللعب وإنهاء الهجمات بهدوء لافت لا يعكس حداثة سنه.



ويمنح توظيف نغوموها في خطة أندوني إيراولا الفريق سلاحاً هجومياً مرناً يصعب توقعه، إذ يجيد التحرك في المساحات الضيقة واستغلال الثغرات خلف الأظهرة.



كما أظهر اللاعب شخصية قوية أمام خصم تقليدي بحجم مانشستر يونايتد، وهو المعيار الأهم الذي لطالما صنع الفارق في مسيرة صلاح داخل "آنفيلد". (إرم نيوز)