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وأبدى أوليسيه إعجابه بمنشور ينتقد إدارة ميونخ، على خلفية تعاملها مع ملف تجديد عقد زميله جمال موسيالا، وهو ما لفت انتباه المتابعين، خاصة أن المنشور تضمن انتقادات لتصريحات مسؤولين في النادي بشأن عقد اللاعب. فاجأ الفرنسي أوليسيه، نجم ، المتابعين بخطوة غير متوقعة تجاه الألماني، أعادت التساؤلات بشأن مستقبله وإمكانية انتقاله إلى .وأبدى أوليسيه إعجابه بمنشور ينتقد إدارة ميونخ، على خلفية تعاملها مع ملف تجديد عقد زميله جمال موسيالا، وهو ما لفت انتباه المتابعين، خاصة أن المنشور تضمن انتقادات لتصريحات مسؤولين في النادي بشأن عقد اللاعب.

وتناول المنشور بيانًا للاتحاد الدولي للاعبي المحترفين "فيفبرو"، انتقد فيه ما وصفه بمحاولات الضغط على موسيالا ووكلائه قبل الدخول في مفاوضات تعاقدية، معتبرًا أن إدارة نادٍ بحجم بايرن ميونخ مطالبة بحماية مصالح لاعبيها.



وأعاد هذا التفاعل الحديث عن علاقة أوليسيه بإدارة النادي البافاري، خصوصًا بعدما ارتبط اسمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بالانتقال إلى ، وسط تمسك بايرن بخدماته.

وزادت التكهنات بعدما أشارت تقارير سابقة إلى أن اللاعب الفرنسي تحدث مع زملائه في المنتخب بشأن رغبته في اللعب تحت قيادة ، ما عزز الأنباء المتداولة حول إمكانية انتقاله إلى



وانتقد للاعبي كرة القدم المحترفين التصريحات العلنية المتكررة الصادرة عن مسؤولي بايرن ميونخ بشأن عقد جمال موسيالا.

واعتبر الاتحاد أن التصريحات تمثل استراتيجية منسقة للضغط على اللاعب وممثليه قبل أي مفاوضات محتملة، مطالباً النادي باحترام التزاماته التعاقدية، وعدم تحويل الحالة الصحية للاعب ومستقبله إلى قضية للنقاش العلني.



وأكد الاتحاد أن العقود يجب احترامها، موضحاً أن تعرض اللاعب للإصابة، أو تراجع مستواه، لا يمنح النادي الحق في إعادة فتح الشروط التي وافق عليها مسبقاً، تماماً كما أن تقديم اللاعب سلسلة من المستويات الاستثنائية لا يمنحه تلقائياً الحق في المطالبة بزيادة راتبه. (إرم نيوز)