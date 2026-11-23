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غاب إندريك ودينزل دومفريس عن التدريب الأخير لريال مدريد استعداداً لمواجهة PSV الهولندي، في الجولة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، ما يثير التساؤلات بشأن جاهزيتهما للمباراة.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة PSV، الثلاثاء، على ملعب سانتياغو برنابيو، بعدما حقق فوزاً على سلتا فيغو بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني.
وكان ريال مدريد قد خاض تدريباً الأحد في إطار التحضير للمواجهة الأوروبية، فيما اقتصرت مشاركة اللاعبين الذين خاضوا مباراة سلتا على تمارين الاستشفاء، وأجرى بقية اللاعبين تدريبات بدنية وتكتيكية، إلى جانب مباريات مصغرة وتسديدات على المرمى.
ويواصل راؤول أسينسيو ورودريغو برنامجي التعافي، بحسب ما أعلن النادي في أعقاب التدريب السابق.