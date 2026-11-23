غاب إندريك ودينزل دومفريس عن التدريب الأخير لريال استعداداً لمواجهة PSV ، في الجولة المقبلة من ، ما يثير التساؤلات بشأن جاهزيتهما للمباراة.

ويستعد لمواجهة PSV، الثلاثاء، على ، بعدما حقق فوزاً على سلتا فيغو بنتيجة 2-1 في .

وكان مدريد قد خاض تدريباً الأحد في إطار التحضير للمواجهة الأوروبية، فيما اقتصرت مشاركة اللاعبين الذين خاضوا مباراة سلتا على تمارين الاستشفاء، وأجرى بقية اللاعبين تدريبات بدنية وتكتيكية، إلى جانب مباريات مصغرة وتسديدات على المرمى.

ويواصل راؤول أسينسيو ورودريغو برنامجي التعافي، بحسب ما أعلن النادي في أعقاب التدريب السابق.