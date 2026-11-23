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ويدخل سيتي المباراة بوجهين مختلفين، ففي يحتل المركز السابع بتسع نقاط من أربع مباريات، بعد ثلاثة انتصارات آخرها على لايبزيغ 3-2، ما يضعه ضمن المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى ثمن النهائي. أما محلياً، فقد غاب عن الفوز في أربع مباريات متتالية في الدوري الإنكليزي، بينها ثلاث هزائم وتعادل أمام فولهام انتهى بصافرات استهجان من جماهيره. ولذلك تبدو المباراة فرصة لمدربه الإيطالي إنزو ماريسكا لاستعادة الثقة، قبل مواجهة أرسنال المتصدر في 29 تشرين الثاني، والتي قد تحدد مستقبله.لكن وضع نابولي يبدو أكثر حرجاً، فالفريق يحتل المركز السابع والعشرين بثلاث نقاط فقط، أي في منطقة الإقصاء، بعدما خسر ثلاث مباريات من أصل أربع، آخرها أمام بورتو 1-4. كما يحتل المركز الثامن في الدوري الإيطالي، متأخراً بفارق 14 نقطة عن لاتسيو المتصدر. ويعيش النادي أزمة داخلية واضحة منذ تولي ماسيميليانو أليغري المهمة خلفاً لأنطونيو كونتي، إذ خسر الفريق نصف مبارياته الرسمية الأولى، وتحدثت تقارير إيطالية عن انقسامات داخل غرفة الملابس، فيما شهدت مباراة بورتو مشادة بين كيفن دي بروين وزميله لورنزو لوكا.ولا تساعد الأرقام التاريخية نابولي، فهو لم يفز يوماً على أي نادٍ إنكليزي خارج أرضه في ، وخسر سبعاً من آخر ثماني مباريات له خارج ملعبه في المسابقة. كما سبق أن خسر أمام سيتي 0-2 على الملعب نفسه الموسم الماضي. وتحمل المباراة بعداً عاطفياً لدي بروين، الذي يعود إلى ملعب أمضى فيه عشرة مواسم قبل انتقاله إلى نابولي.وفي المقابل، يقدم كومو نموذجاً معاكساً تماماً، فالنادي الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه في الأبطال، بعد احتلاله المركز الرابع في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، يحتل المركز الرابع في ترتيب المسابقة بتسع نقاط. وكان قد فاز على لايبزيغ ومانشستر يونايتد 4-1 على أرضه، قبل أن يسحق لانس الفرنسي 9-1 في ، معادلاً أكبر فارق في تاريخ المسابقة، ومحققاً أكبر فوز خارج الأرض فيها.ويستضيف الفريق، بقيادة الإسباني سيسك فابريغاس، نادي أيك أثينا غداً، في مباراة قد تقربه من التأهل المباشر.وتكتسب هذه الجولة أهمية خاصة، لأنها تأتي قبل ثلاث جولات من نهاية مرحلة الدوري، حيث تتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة، وتخوض الفرق من التاسع إلى الرابع والعشرين ملحقاً، فيما تودع البقية المسابقة. وقد تكون خسارة جديدة لنابولي بمثابة خطوة إضافية نحو الخروج المبكر، في وقت قد يمنح الفوز سيتي متنفساً قبل أسبوع حاسم محلياً.