أثار النجم جدلاً خلال خسارة فريقه إنتر ميامي أمام كولومبوس كرو بنتيجة 0-3، بعدما ألقى في وجه لاعب منافس خلال المباراة، في واقعة رأى مدرب كولومبوس لوران كورتيوا أنها كانت تستوجب طرده.

ووقعت الحادثة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، خلال المباراة الافتتاحية لسلسلة الدور الأول من الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي ، عندما نفذ رمية تماس سريعة باتجاه وجه مهاجم كولومبوس غونزالو تابيا، الذي لم يكن قد ابتعد المسافة المطلوبة عن مكان تنفيذ الرمية.

وسقط تابيا أرضاً قبل أن ينهض ويدخل في نقاش مع ميسي، فيما أشهر الحكم ألن تشابمان البطاقة الصفراء في وجه اللاعبين معاً، بدلاً من طرد النجم الأرجنتيني، وهو القرار الذي انتقده كورتيوا عقب اللقاء.

وقال مدرب كولومبوس للصحافيين: "الجميع يعرف أن ما حدث كان يستحق أكثر من بطاقة صفراء"، مضيفاً، رداً على سؤال بشأن احتمال مراجعة رابطة الدوري الأميركي للواقعة: "الأمر محزن حقاً".

في المقابل، امتنع تابيا عن الجزم بأن ميسي كان يستحق الطرد، وقال: "إنها لقطة في المباراة. لا أعرف إن كانت تستحق بطاقة حمراء، لكنني لست الحكم لأقرر ذلك".

كما لم يحمّل مدرب إنتر ميامي غونزاليس الحكم مسؤولية القرار، مشيراً إلى أن البطاقة الصفراء صدرت وانتهى الأمر، وأن الحكام قد يخطئون أحياناً، وعلى الفرق تقبّل قراراتهم.

وجاءت الواقعة في مباراة كان فيها إنتر ميامي متأخراً بهدف، بعدما افتتح تابيا التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعرض الفريق لنقص عددي إثر طرد مدافعه لوخان في الدقيقة 36. وأضاف طه حبرون الهدف الثاني لكولومبوس في الدقيقة 52، ثم عاد تابيا وسجل هدفه الشخصي الثاني بعد ست دقائق.

وتزامنت الخسارة مع ليلة احتفالية لميسي، إذ تسلّم قبل انطلاق المباراة جائزة الحذاء الذهبي لعام 2026، بعدما تصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 26 هدفاً، إضافة إلى 17 تمريرة حاسمة. وأصبح أول لاعب يحرز الجائزة في موسمين متتاليين.

وبهذه النتيجة، بات إنتر ميامي، حامل لقب الدوري، مهدداً بالخروج من الدور الأول، إذ يحتاج إلى الفوز في المباراة الثانية أمام كولومبوس، المقررة الجمعة 27 تشرين الثاني، لفرض مباراة ثالثة فاصلة، بعدما أصبحت السلسلة تُحسم بالفوز في مباراتين من أصل ثلاث.