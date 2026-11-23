عاد الحديث عن الحياة الشخصية لحارس مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير إلى الواجهة، بعد تقارير إعلامية أفادت بانفصاله عن زوجته أنيكا، بعد أسابيع قليلة من ولادة طفلهما الثاني. وإذا تأكدت هذه الأنباء، فستكون العلاقة الثانية في حياة الحارس الألماني التي تنتهي بالانفصال بعد الزواج.

وبحسب تقرير نشره موقع "t-online" الألماني، ارتبط نوير خلال السنوات الماضية بثلاث نساء عرفتهن على نطاق واسع، وهن كاترين غيلش، ونينا فايس، وأنيكا بيسل.

كاترين غيلش.. علاقة استمرت خمس سنوات

كانت كاترين غيلش أولى علاقات نوير العاطفية المعروفة إعلامياً. وارتبط الحارس الألماني بمصففة الشعر بين عامي 2009 و2014، بعدما تعارفا خلال رحلة جوية إلى ميكونوس اليونانية.

وظهر معاً في مناسبات عامة عدة، بينها مهرجان أكتوبر في ميونيخ عام 2013، كما رافقت غيلش نوير إلى حفل الذهبية في العام نفسه، ثم إلى نهائيات في البرازيل عام 2014، حيث تُوّج المنتخب الألماني باللقب.

وبعد أشهر من التتويج، أُعلن انفصال الطرفين، وأكد مدير أعمال نوير آنذاك انتهاء العلاقة من دون الأسباب.

وفي مقابلة مع مجلة "Bunte" عام 2017، تحدثت غيلش عن علاقتها السابقة بالحارس، قائلة: "كان مانويل حينها رجل حياتي". كما كشفت أنها لم تكن تعلم بزواجه من نينا فايس، وعرفت بالأمر من الصحافة.

نينا فايس.. الزواج الأول

بعد انتهاء علاقته بغيلش، دخلت نينا فايس حياة نوير. وتعارف الاثنان عام 2014 في متحف مدام توسو للشمع في برلين، حيث كانت فايس تعمل، قبل أن يعلنا علاقتهما رسمياً عام 2015.

وفي أيار 2017، تزوج الثنائي مدنياً في النمسا، ثم أقاما حفل زفاف دينياً في مدينة مونوبولي بعد أسابيع. لكن الزواج لم يستمر، إذ انتهت العلاقة عام 2019، وتبعه الطلاق، من دون أن يكشف الطرفان علناً عن أسباب الانفصال.

أنيكا بيسل.. الزواج الثاني وطفلان

في عام 2020، بدأت علاقة نوير بلاعبة كرة اليد أنيكا بيسل، المنحدرة من مدينة إرلانغن . وحافظ الاثنان في البداية على خصوصية علاقتهما، قبل أن يظهرا معاً بصورة متكررة في المناسبات العامة.

وفي تشرين الثاني 2023، تزوجا مدنياً في حفل محدود، ورُزقا بطفلهما الأول لوكا في آذار 2024. ثم أقاما احتفال زفاف كبيراً في جنوب تيرول الإيطالية في 2025.

وفي أواخر آب 2026، استقبل الزوجان طفلهما الثاني، قبل أن تتحدث تقارير إعلامية في تشرين الثاني عن انفصالهما بعد أسابيع قليلة من ولادته.

ولم يصدر عن نوير أو أنيكا إعلان رسمي بشأن الانفصال، فيما أشارت تقارير صحافية إلى أن العلاقة بينهما انتهت، وأنهما لا يزالان على تواصل بسبب طفليهما.