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وكان السائقان يتنافسان على المركز السادس قبل 12 لفة من نهاية السباق، عندما حاول لوكلير تجاوز هاميلتون من الجهة الداخلية للمنعطف السابع، فاصطدم بسيارته وتسبب في دورانها وخروجها عن مسارها.وحمّل مراقبو السباق لوكلير مسؤولية الحادثة، وفرضوا عليه عقوبة زمنية مدتها 10 ثوانٍ، تسببت بتراجعه إلى المركز العاشر في الترتيب النهائي، فيما أنهى هاميلتون السباق في المركز السابع.وفي بيان أصدره الفريق بعد السباق، استخدم فاسور لهجة شديدة، قائلاً: "للمرة الثانية خلال ثلاثة سباقات، يحدث أمر غير مقبول بين سائقينا، وهذا لا يمكن أن يستمر".وأضاف أن الفريق وجّه رسالة واضحة إلى السائقين في ، كما طلب منهما خلال سباق لاس فيغاس التفكير بمصلحة الفريق أثناء التنافس بينهما، مشيراً إلى أن لوكلير يدرك أنه ارتكب خطأ واعتذر، لكن ذلك لا يغيّر النتيجة.ولم يخفِ فاسور إحباطه من تكرار الحوادث، قائلاً إن الفرق الأخرى تمكنت من تجاوز بعضها بعضاً مرات عدة خلال السباق من دون وقوع اصطدامات مماثلة، معتبراً أن ما حدث يسبب إحباطاً كبيراً له وللعاملين في الفريق.وتأتي الحادثة بعد اصطدام سابق بين السائقين خلال سباق جائزة المكسيك الكبرى، مطلع تشرين الثاني، في واقعة كادت تحرم فيراري من تحقيق نتيجة مزدوجة في السباق.وعلى إثر ذلك، عقد فاسور اجتماعاً مع هاميلتون ولوكلير قبل سباق ساو باولو، وقال حينها إن ساهم في تصفية الأجواء وإعادة ضبط العلاقة بينهما. لكن حادثة لاس فيغاس أعادت الخلاف إلى الواجهة.وبعد السباق، تحدث فاسور مباشرة مع لوكلير، الذي اعتذر عن الخطأ، قبل أن يعلن عزمه عقد اجتماع جديد مع السائقين لمناقشة ما جرى واتخاذ القرار المناسب.الفريق إن المسألة لا تتعلق بوضع قواعد مكتوبة لتنظيم التنافس بين السائقين، بل باحترام كل منهما للآخر، موضحاً أن عليهما خوض المنافسة بمخاطر أقل، والتصرف بصورة مهنية عندما يكونان على المسار نفسه.وأضاف: "الأمر ليس مسألة قواعد، بل احترام زميلك في الفريق"، معتبراً أن ما حدث في لاس فيغاس كان تصرفاً غير مهني.، تجنب هاميلتون الخوض في تفاصيل الاصطدام مع زميله، مؤكداً أن الأمر يعود إلى إدارة الفريق، وقال إنه فعل كل ما يستطيع وعبّر عن موقفه، معرباً عن أمله في أن تتمكن فيراري من معالجة المشكلة.أما لوكلير، فأقرّ بمسؤوليته عن الحادثة، قائلاً إن العقوبة التي فُرضت عليه تعني أن مراقبي السباق اعتبروا أنه ارتكب الخطأ، مضيفاً أنه يشعر بالإحراج أمام الفريق والعاملين في مقره بمدينة مارانيلو.ويواجه فاسور بذلك تحدياً جديداً في إدارة العلاقة بين سائقيه، بعدما لم تمنع المحادثات السابقة تكرار الاصطدامات، في وقت تتجه فيه بطولة العالم إلى جائزة قطر الكبرى.