ظهر حارس مرمى أندورا أوونو للمرة الأولى أمام الجمهور منذ الحادثة التي أدت إلى وفاة مهاجم خيسوس دي ميغيل، بعدما حضر مباراة فريقه أمام ليغانيس، الجمعة، وشارك في مراسم تكريم اللاعب الراحل.

وشوهد الحارس، البالغ 25 عاماً، في مدرجات ملعب "إنكامب" خلال المباراة، التي خسرها أندورا بنتيجة 1-3، بعدما حُرم من المشاركة بسبب الإيقاف المفروض عليه إثر الاصطدام الذي وقع بينه وبين دي ميغيل في الثاني من تشرين الثاني.

وخلال دقيقة الصمت التي سبقت انطلاق المباراة، وقف أوونو متأثراً، وبدا أنه يصلي تكريماً للاعب الراحل، فيما دخل لاعبو الفريقين إلى أرض الملعب مرتدين قمصاناً تحمل اسم دي ميغيل ورقمه 9، ووُضعت باقة من الزهور البيضاء في دائرة منتصف الملعب.

كما توقفت المباراة في الدقيقة التاسعة، تكريماً للمهاجم الإسباني الذي توفي عن 30 عاماً، بعد إصابته في الاصطدام خلال مواجهة أندورا وتينيريفي ضمن الدرجة الثانية الإسباني.

وكان أوونو قد خرج من مرماه للتعامل مع كرة مشتركة، قبل أن يصطدم بدي ميغيل في منطقة ، ليسقط الأخير أرضاً ويتعرض لتوقف في القلب. ونُقل إلى المستشفى، لكنه توفي في اليوم التالي متأثراً بإصابته.

إيقاف 12 مباراة وتصريحات مؤثرة

وكان قد فرض على أوونو عقوبة الإيقاف 12 مباراة، بعدما طُرد خلال اللقاء، استناداً إلى تقرير الحكم الذي وصف تدخله بأنه ضربة عنيفة في صدر المنافس باستخدام قوة مفرطة.

وعقب وفاة دي ميغيل، أصدر الحارس بياناً عبر ناديه، قال فيه إن ما يمر به يمثل أصعب أيام حياته، وإنه يشعر بألم كبير لفقدان اللاعب، موجهاً أفكاره إلى عائلته وكل من أحبّه.

ونقل تقرير صحيفة "The Sun" أن أوونو تأثر بشدة بالحادثة، حتى إنه فكّر في اعتزال ، فيما أكد النادي أنه يوفر له دعماً نفسياً، من دون إلزامه بالعودة إلى اللعب فور انتهاء فترة الإيقاف.

وكانت هذه المباراة أول ظهور علني للحارس منذ الحادثة، وجاءت في أمسية خصصها نادي أندورا وجماهيره لتكريم دي ميغيل واستذكار مسيرته.