أصدر في في بلغراد، نيناد ستيفانوفيتش، تعليمات ملزمة تقضي بالتوقيف العاجل للاعب السابق فولكوف وشخصين آخرين، بعدما عُثر على مسدس يحمل رقماً تسلسلياً مطموساً داخل السيارة التي كانوا يستقلونها في العاصمة الصربية.

وبحسب صحيفة "Blic" الصربية، أوقفت الشرطة فولكوف، البالغ 40 عاماً، ومرافقيه إس. آر. (28 عاماً) وإيه. دي. (36 عاماً)، الأحد، خلال تفتيش سيارة يملكها اللاعب السابق في شارع دونافسكا في بلغراد.

وعثرت العناصر الأمنية خلف مقعد السائق على مسدس من طراز "غلوك"، مزود بمخزن يحتوي على 11 رصاصة، وقد أزيل رقمه التسلسلي الأصلي. كما عُثر على قرص يشتبه في أنه مادة مخدرة.

ونُقل الأشخاص الثلاثة إلى مركز الشرطة، فيما جرى اقتياد السيارة إلى موقف مخصص لإجراء الفحوص والتحقيقات اللازمة، بما في ذلك تحديد هوية صاحب السلاح.

قرار أولي بعدم توقيفهم ثم تغيير المسار

وأخذت القضية منعطفاً جديداً بعدما قرر المدعي العام المكلف بالملف، دراغان دانيلوفيتش، مساء الأحد عدم إصدار أمر بتوقيف المشتبه فيهم أو احتجازهم.

لكن ستيفانوفيتش أصدر، بعد علمه بالقرار، تعليمات ملزمة قضت باعتقال فولكوف ومرافقيه بصورة عاجلة، وإحالتهم إلى في بلغراد للاستماع إلى إفاداتهم.

وبحسب وكالة "تانيوغ" الصربية، شمل الأمر جميع الأشخاص الذين كانوا داخل السيارة عند العثور على المسدس.

ومن المنتظر أن يخضع السلاح لفحوص باليستية وتحاليل للحمض ، فيما يجري التحقق من طبيعة القرص الذي عُثر عليه. كما ستقرر ، بعد استجواب المشتبه فيهم، ما إذا كانت ستطلب توقيفهم احتياطياً.

من هو فلاديمير فولكوف؟

ويبلغ فولكوف 40 عاماً، وسبق له تمثيل منتخب ، كما لعب لنادي بارتيزان بلغراد، أحد أبرز أندية كرة القدم في البلاد، وخاض تجارب احترافية مع أندية أخرى، بينها بوراتس بانيا لوكا البوسني.

ولا تزال القضية في إطار التحقيق، ولم تعلن السلطات حتى الآن الجهة التي يعود إليها المسدس أو ما إذا كان قد استُخدم في أي جريمة سابقة.